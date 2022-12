La technologie des casques audio a bien évoluée avec la réduction de bruit, les coussinets à mémoire de forme ou encore les batteries qui permettent d'écouter vos musiques préférées pendant une grosse journée. Nous avons sélectionné pour vous une série de bons plans qui touchent ce périphérique audio.

Prenons par exemple, le casque Beats Studio3 qui profite de 48 % de réduction sur le site d'Amazon.

Il est doté d'oreillettes souples avec un soufflet sophistiqué et flexible qui assurent une bonne ergonomie. Il profite aussi de la technologie de réduction dynamique du bruit et d'un étalonnage audio en temps réel.

La batterie vous fera profiter de votre casque pendant 22 heures et 10 minutes de charge vous offrent 3 heures d'écoute. Le casque est compatible avec les appareils iOS et Android.Pour finir, la puce Apple W1 plus la puce Bluetooth offrent une bonne portée et moins de pertes de connexion.

Sur Amazon, le casque Beats Studio3 est au prix de 169 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.

