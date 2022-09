Les 7 jours Hasbro : des offres exceptionnelles sur une sélection de jeux (Play-Doh, Monopoly, Peppa Pig...)

Du 3 au 9 septembre, Amazon propose la semaine Hasbro. Pour l'occasion, vous pourrez trouver des offres exceptionnelles sur une sélection de jeux et jouets Play-Doh, Monopoly, Peppa Pig et bien plus encore. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres Hasbro sur la page dédiée chez Amazon.

Hasbro est une société américaine spécialisée dans les jouets et jeux. Elle a été créée en 1923. Elle a commencé à fabriquer des jeux à partir de 1940 et a connu un énorme succès avec M. Patate, G.I. Joe ou encore My Little Pony. Aujourd'hui, l'entreprise produit beaucoup de jouets au travers de licences comme Disney, Pokemon ou encore Jurassic Park.

Voici une sélection de produits pour la semaine Hasbro :

Jeux de société

Play-Doh

Nerf

Divers



