L'alerte est maximale en Belgique. La base aérienne de Kleine-Brogel, l'un des sites les plus sensibles d'Europe, a été la cible de survols de drones non identifiés vendredi et samedi soir. Les autorités belges n'ont pas réussi à les intercepter.

Le ministre de la Défense, Theo Francken, soupçonne un acte d'espionnage et a promis une analyse de la menace cette semaine, affirmant vouloir "tout mettre en œuvre pour abattre ces drones".

Qu'a-t-on observé au-dessus de Kleine-Brogel ?

Les premiers signalements ont eu lieu vendredi soir, puis de nouveau samedi soir vers 18h30. Il ne s'agit pas de petits drones amateurs. Le ministre Theo Francken a parlé de "trois signalements" de drones "de type plus grand" volant "à plus haute altitude".

La nuit dernière, nous avons reçu 3 signalements de drones au-dessus de Kleine Brogel, de type plus grand et volant à plus haute altitude. Il ne s'agissait pas d'un simple survol, mais d'une commande claire visant Kleine Brogel.



Un brouilleur de drone a été utilisé, mais sans…

— Theo Francken (@FranckenTheo) November 2, 2025

Un hélicoptère de la police a tenté de les poursuivre samedi, mais les a perdus de vue. Ils se dirigeaient vers les Pays-Bas. Le ministre insiste : "il ne s'agit pas d'accidents" mais d'une "mission claire".

Pourquoi cette base est-elle si sensible ?

La base de Kleine-Brogel, dans le Limbourg, est hautement stratégique. C'est non seulement là que l'armée belge accueillera ses nouveaux chasseurs F-35, mais c'est aussi un site de l'OTAN connu pour stocker des armes nucléaires américaines.

Cet incident n'est pas isolé. D'autres sites militaires belges, comme Marche-en-Famenne et Elsenborn, ont aussi été survolés récemment.

Quelle est la réponse des autorités ?

L'inefficacité des défenses actuelles est pointée du doigt. Le ministre a admis que le "brouilleur de drone a été activé, mais il s'est avéré inefficace". La police locale et le service de renseignement militaire ont ouvert une enquête. L'objectif est d'identifier les pilotes, soupçonnés d'espionnage.

Cet incident met en lumière les lacunes de l'Europe en matière de défense anti-drone, un sujet sensible depuis l'entrée de drones russes en Pologne en septembre. L'UE travaille sur un "mur" anti-drones pour 2027.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les drones ont-ils été interceptés ?

Non. Malgré l'intervention d'un hélicoptère, les drones ont disparu en direction des Pays-Bas. Le brouilleur de la base s'est révélé inefficace.

Pourquoi la base de Kleine-Brogel est-elle importante ?

C'est un site stratégique de l'OTAN qui abrite des armes nucléaires tactiques américaines et doit recevoir les nouveaux avions de combat F-35 belges.

Est-ce un incident isolé ?

Non. D'autres bases militaires belges, comme Marche-en-Famenne et Elsenborn, ont été survolées par des drones non identifiés ces dernières semaines.