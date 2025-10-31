Le record est de retour en Afrique du Sud. L'équipe père-fils de Mike et Luke Bell vient de reprendre son titre de créateur du drone le plus rapide du monde. Leur nouvel engin, le Peregreen 3, a été flashé à 585 km/h, pulvérisant le précédent record de 558 km/h détenu par une équipe suisse.



C'est une véritable leçon d'ingénierie, combinant impression 3D, aérodynamique et refroidissement liquide.

Comment ont-ils réussi à atteindre une telle vitesse ?

Le Peregreen 3 est une bête de puissance. Le moteur consomme 16,2 kW en pic, le double du modèle précédent. Cette puissance brute alimente des pales APC conçues sur mesure avec un pas extrême.





Mike Bell explique que cela force le drone à décoller "comme une voiture en septième vitesse", demandant 5,5 kW juste pour s'élever. Mais c'est cette conception qui permet d'atteindre des vitesses folles sans que les pointes des pales ne deviennent supersoniques. L'engin est si puissant qu'il vide sa batterie en 23 secondes à plein régime.

Quel a été le plus grand défi technique ?

La chaleur. Les premiers prototypes, utilisant un châssis en fibre de carbone et un refroidissement à air, ont littéralement pris feu en vol. Luke Bell, responsable de la thermique, a dû innover.





L'équipe a abandonné le carbone au profit d'un corps imprimé en 3D avec un nylon infusé de fibre de carbone, un matériau bien plus résistant à la chaleur. Surtout, ils ont intégré un système de refroidissement liquide de 50 ml, une solution minuscule mais bien plus efficace que l'air, qui a également permis d'améliorer l'aérodynamique en supprimant les évents.

Le design a-t-il été la clé du succès ?

Absolument. L'équipe est passée par quatre refontes majeures. Le design final, testé en soufflerie virtuelle, utilise un carénage fermé pour minimiser la traînée. Un problème initial est apparu avec le GPS, incapable de capter les satellites au décollage à cause du châssis.





La solution a été simple : monter le GPS sur la caméra, car les deux nécessitent la même orientation. Le drone a battu le record alors qu'il n'était même pas finalisé, avec du ruban adhésif tenant certaines pièces, atteignant 570 km/h avant de culminer à 585 km/h une fois la construction "nettoyée".

Foire Aux Questions (FAQ)

Le vol dure-t-il longtemps ?

Non, le vol est extrêmement court. Il dure environ 110 secondes au total, atterrissant avec 20% de batterie. À pleine puissance, la batterie se vide en 23 secondes.

Ce record est-il officiel ?

Pas encore. Le vol a été documenté par GPS et vidéo, mais les résultats sont en attente de vérification par le Guinness Book des records.

Quel était l'ancien record ?

Le précédent record était de 558 km/h, établi par une équipe suisse en février 2025. Avant cela, une équipe américaine avait atteint 533 km/h. Les Bell reprennent un titre qu'ils avaient déjà obtenu en 2024 (480 km/h).