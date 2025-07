Cette annonce, tombée par e-mail chez les clients, est justifiée par Belkin comme un "recentrage des ressources sur différentes parties de l'entreprise". La marque Wemo, lancée en 2011, a été pionnière dans l'expérience Smart Home, mais l'évolution technologique impose de nouveaux choix, selon l'entreprise. Ceux qui ont investi massivement dans l'écosystème Wemo risquent de voir leur quotidien fortement perturbé. Imaginez : un appareil qui fonctionnait parfaitement hier, rendu obsolète par une simple décision logicielle, sans aucune raison technique valable. C'est un phénomène malheureusement de plus en plus courant dans le monde des objets connectés. Vos appareils ne "meurent" pas, ils sont "tués" par manque de support. Belkin évoque la possibilité de remboursements partiels pour les produits encore sous garantie, mais c'est une maigre consolation pour une technologie intégrée au quotidien.

Pourquoi les entreprises "débranchent-elles la prise" de leurs vieux appareils ?

Le cas Wemo n'est pas isolé. Google a fait de même avec ses anciens appareils Nest, et cette pratique semble devenir la norme. Pour les fabricants, c'est une question de rentabilité et de recentrage des efforts. Maintenir le support technique, les mises à jour de firmware et la connectivité cloud pour des générations de produits disparates, c'est un coût colossal. Il est souvent plus simple et plus profitable de pousser les clients vers de nouvelles versions, quitte à rendre les anciennes inutilisables. C'est une façon de forcer la main aux utilisateurs, qui se retrouvent contraints de racheter du matériel pour conserver les fonctionnalités qu'ils avaient déjà. Pour les entreprises, ce type de démarche vise aussi à minimiser les risques de poursuites judiciaires, en pouvant arguer d'une tentative de dédommagement en cas d'action collective. Mais pour le consommateur, c'est un sentiment d'abandon et de frustration face à des appareils qui, physiquement, fonctionnent encore très bien. La durabilité et la transparence sont les nouveaux combats de la technologie connectée.

Quels sont les appareils Wemo concernés par cet abandon ?

La liste des appareils Wemo qui perdront leur support est longue et touche de nombreuses catégories de produits lancés entre 2011 et 2023. Voici la liste complète des appareils affectés :

F7C031 Wemo Link -- Août 2015

F7C046 Wemo Humidifier -- Décembre 2015

F7C045 Wemo CrockPot -- Avril 2016

F7C048 Wemo Heater B -- Juin 2016

F7C049 Wemo Air Purifier -- Juillet 2016

F7C047 Wemo Heater A -- Septembre 2016

F7C050 Wemo Coffee Maker (Mr. Coffee) -- Décembre 2016

F8J007 Wi-Fi Baby Monitor -- Juin 2017

F5Z0489 Wemo LED Lighting Bundle -- Septembre 2017

F7C028 Wemo Motion Sensor -- Septembre 2017

F5Z0340 Wemo Switch + Motion Sensor -- Octobre 2017

F7C043 Wemo Maker Module -- Novembre 2017

F7C033 Wemo Zigbee Bulb, E27 -- Mars 2018

F7C061 Wemo Insight v2 -- Juillet 2018

F7C027 Wemo Switch -- Janvier 2019

F7C062 Wemo Light Switch v2 -- Novembre 2019

F7C029 Wemo Insight -- Juin 2020

WLS0403 Wemo Smart Light Switch 3-Way -- Septembre 2021

WSP070 Wemo Mini Smart Plug -- Juillet 2022

WDS060 Wemo Wi-Fi Smart Light Switch w/ Dimmer -- Septembre 2022

WLS040 Wemo Smart Light Switch -- Septembre 2022

F7C064 Wemo HomeKit -- Septembre 2022

F7C059 Wemo Dimmer Light Switch -- Novembre 2022

F7C063 Wemo Mini Plugin Switch -- Décembre 2022

F7C030 Wemo Light Switch -- Décembre 2022

WSP090 Wemo Outdoor Plug -- Mai 2023

WSP080 Wemo Mini Smart Plug -- Novembre 2023

Quelles sont les solutions pour les utilisateurs de Wemo ?

Pour les utilisateurs impactés, les options sont limitées mais existent. Si votre produit est compatible avec Apple HomeKit et que vous l'avez configuré avant le 31 janvier 2026, il continuera de fonctionner via HomeKit, indépendamment des services cloud ou de l'application Wemo. Belkin a d'ailleurs confirmé que quatre de ses appareils Wemo basés sur le protocole Thread ne sont pas concernés par cette fin de support. Pour les autres, sans compatibilité HomeKit ou en l'absence de configuration préalable, le verdict est sévère : Belkin recommande de recycler ces appareils comme déchets électroniques. C'est une situation qui met en évidence la vulnérabilité des appareils dépendants du cloud. Si l'entreprise retire le support, l'appareil devient, littéralement, inutile. Cela pousse à réfléchir à deux fois avant d'investir dans des écosystèmes propriétaires sans garantie de longévité.

Faut-il craindre une épidémie d'appareils "briqués" ?

Le cas Wemo est une illustration de la "briquification" des appareils intelligents. Le US Public Interest Research Group (PIRG) estime que depuis 2014, au moins 130 millions de livres de déchets électroniques ont été générés par des logiciels expirés et des services cloud annulés. C'est un coût environnemental et économique non négligeable, qui repose sur les épaules des consommateurs. Cette pratique soulève la colère d'activistes qui militent pour une législation exigeant des fabricants qu'ils indiquent clairement la durée de support de leurs produits connectés. La FTC (Federal Trade Commission) a d'ailleurs averti les entreprises qu'omettre cette information pourrait violer le Magnuson Moss Warranty Act. Le dilemme est réel pour les entreprises IoT : innover vite, rester compétitif et rentable, tout en assurant la sécurité et le support de leurs produits. Mais la facilité avec laquelle un fabricant peut rendre votre propriété inutilisable est alarmante. Le manque de responsabilisation des entreprises sur ce point pourrait, à terme, se retourner contre elles, aussi bien du côté des consommateurs que de celui de la loi. La durabilité et la transparence sont les nouveaux combats de la technologie connectée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le support des appareils Wemo prend-il fin ?

Le support technique pour la majorité des anciens produits Wemo de Belkin prendra fin le 31 janvier 2026. Après cette date, l'application Wemo ne sera plus supportée, et les fonctionnalités dépendant de la connectivité cloud ne fonctionneront plus.

Mes appareils Wemo fonctionneront-ils toujours après le 31 janvier 2026 ?

Certains fonctionneront si configurés avec Apple HomeKit avant le 31 janvier 2026 (pour les 7 appareils compatibles HomeKit concernés, et les 4 appareils Thread non affectés). Pour les autres, ils perdront leurs fonctions intelligentes et pourront devenir de simples interrupteurs manuels, voire des déchets électroniques.

Puis-je obtenir un remboursement pour mes appareils Wemo ?

Belkin a indiqué que les produits encore sous garantie à la date d'arrêt de support (31 janvier 2026) pourraient être éligibles à un remboursement partiel à partir de février 2026. Il est conseillé de vérifier la garantie de votre appareil.