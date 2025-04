C'est officiel, Google cesse la vente de ses thermostats intelligents Nest en Europe. Une nouvelle qui a de quoi surprendre et inquiéter les utilisateurs de ces appareils populaires qui permettent de piloter son chauffage à distance et de réaliser des économies d'énergie. Les produits concernés sont le Nest Learning Thermostat et le plus abordable Nest Thermostat E. Si vous envisagiez d'en acheter un, il faudra vous tourner vers d'autres solutions.

L'arrêt de la commercialisation est annoncé pour octobre 2025, quant à l'arrêt des fonctions connectées des appareils, elle est inévitable.

Pourquoi Google jette l'éponge en Europe ?

Plusieurs éléments semblent expliquer ce retrait stratégique du marché européen. L'une des raisons probables est l'émergence du standard Matter, qui vise à simplifier la communication entre les objets connectés de différentes marques. Les thermostats Nest actuels n'étant pas nativement compatibles, Google pourrait préférer se concentrer sur des solutions d'avenir. La complexité et la fragmentation du marché européen du chauffage, avec ses multiples normes et systèmes selon les pays, ont également joué pour beaucoup dans cette décision. Il est coûteux et complexe de maintenir et d'adapter des produits matériels pour chaque spécificité locale. Google pourrait ainsi choisir de privilégier sa plateforme logicielle Google Home, laissant le développement matériel à des partenaires plus spécialisés.

Selon cette logique, on imagine que d'autres dispositifs domotiques de Google sont désormais en sursis... notamment les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, ou les systèmes de caméra Nest.

Utilisateurs de Nest, quel impact concret pour vous ?

Face à cette annonce, la principale préoccupation concerne les possesseurs actuels de thermostats Nest. Google se veut rassurant sur ce point : votre appareil ne deviendra pas une brique du jour au lendemain. L'entreprise californienne a confirmé que les thermostats déjà installés et actifs continueront de fonctionner normalement. Elle s'engage même à maintenir le support technique et à fournir les mises à jour de sécurité et corrections de bugs critiques. "Nous continuerons à prendre en charge nos utilisateurs Nest existants", peut-on lire dans leur communication. Cependant, il est logique de penser que ce support ne sera pas éternel.

Plus question toutefois de bénéficier de mises à jour de fonctionnalité... Le pire étant surtout que les appareils ne seront finalement plus accessibles à distance via l'application Google Home ni Google Assistant... Il faudra ainsi régler la température manuellement, et intervenir directement et physiquement sur l'appareil pour les réglages et modifications des plages horaires...





En guise de compensation, Google proposer aux utilisateurs européens de ses thermostats Nest une réduction de 50% sur l'achat d'un Tado Smart Thermostat X, modèle compatible avec Google Home et plus en phase avec les normes européennes...

L'avenir de la domotique selon Google

Ce retrait des thermostats physiques ne signifie pas pour autant que Google abandonne le secteur de la maison intelligente en Europe. Au contraire, cela ressemble fort à une réorientation stratégique. Plutôt que de commercialiser son propre matériel de chauffage, Google semble vouloir consolider sa position en tant que plateforme centrale de gestion de la maison connectée, via l'application Google Home et son puissant Assistant Google. L'accent est mis sur l'écosystème logiciel et l'intégration d'appareils partenaires, potentiellement certifiés Matter, pour offrir une expérience utilisateur fluide et unifiée, quel que soit le fabricant du matériel.