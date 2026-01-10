Le comportement erratique de Bételgeuse, une étoile variable semi-régulière de type supergéante rouge, trouve une explication solide grâce à une équipe de chercheurs du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

L'équipe a utilisé les données du télescope spatial Hubble et d'observatoires terrestres pour mettre en évidence l'influence d'une étoile compagne jusqu'ici insaisissable. En traversant l'atmosphère de la supergéante rouge, elle laisse un sillage de gaz dense qui perturbe la luminosité de Bételgeuse.

Comment l'étoile compagne a-t-elle été démasquée ?

La preuve est venue après près de huit ans d'observations méticuleuses. Les scientifiques ont suivi les changements dans le spectre lumineux de Bételgeuse, ainsi que la vitesse et la direction des gaz dans son atmosphère extérieure. Ces données ont révélé un schéma récurrent qui coïncide avec le passage d'un objet en orbite.

Ce sillage, une sorte de remous de gaz plus dense, apparaît juste après que la compagne traverse notre ligne de vue devant Bételgeuse, un événement qui se produit tous les 2100 jours.

" C'est un peu comme un bateau qui se déplace dans l'eau. L'étoile compagne crée un effet d'ondulation dans l'atmosphère de Bételgeuse que nous pouvons réellement voir dans les données ", explique l'astronome Andrea Dupree, autrice principale de l'étude.

La fin des spéculations avec une preuve directe

Cette confirmation met fin à des décennies de spéculations sur les variations de luminosité de Bételgeuse.

Les astronomes observaient deux cycles distincts : un court de 400 jours, attribué aux pulsations de l'étoile elle-même, et une longue période secondaire de 2100 jours qui restait un mystère. L'hypothèse d'une étoile compagne cachée gagnait en popularité.

" Avec cette nouvelle preuve directe, Bételgeuse nous offre une place au premier rang pour observer comment une étoile géante évolue, perd de la matière et finit par exploser en supernova ", ajoute Andrea Dupree.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Actuellement, l'étoile compagne, baptisée Siwarha, est éclipsée par Bételgeuse de notre point de vue. Les chercheurs préparent donc activement la suite des opérations pour sa prochaine réapparition.

Le prochain rendez-vous est fixé pour 2027, lorsque Siwarha émergera de derrière la supergéante. Les astronomes espèrent alors obtenir des observations encore plus précises et, potentiellement, une image de cette compagne discrète.