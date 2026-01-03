Des astronomes utilisant le télescope spatial Hubble de la Nasa ont imagé le plus grand disque protoplanétaire jamais découvert, encerclant une jeune étoile à environ 1 000 années-lumière de la Terre. S'étendant sur près de 640 milliards de kilomètres, ce disque IRAS 23077+6707 est non seulement immense, mais aussi étonnamment chaotique.

Quelle est la particularité de ce Dracula's Chivito ?

Au-delà de sa taille record, le disque protoplanétaire, surnommé Dracula's Chivito en clin d'œil aux origines d'un chercheur de Transylvanie et d'un autre d'Uruguay, présente une activité intense.

Pour la première fois en lumière visible, Hubble a révélé des filaments de matière s'étendant bien au-dessus et en dessous du plan principal du disque.

" Le niveau de détail que nous voyons est rare dans l'imagerie des disques protoplanétaires ", a déclaré Kristina Monsch du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. " Ces images de Hubble montrent que les pouponnières de planètes peuvent être beaucoup plus actives et chaotiques que ce que nous pensions. "

Pourquoi sa structure est-elle si surprenante ?

L'aspect le plus déroutant est son asymétrie. Les images montrent que ces filaments verticaux n'apparaissent que d'un seul côté du disque, tandis que l'autre côté présente un bord net et sans structures visibles.

Cette structure déséquilibrée suggère que des processus dynamiques, comme des chutes récentes de poussière et de gaz ou des interactions avec son environnement, sont en train de le façonner.

Pour l'étude de la naissance des planètes

Ce système pourrait être une version agrandie de notre propre Système solaire à ses débuts, avec une masse estimée entre 10 et 30 fois celle de Jupiter, soit suffisamment de matière pour la formation planétaire. IRAS 23077+6707 devient ainsi un laboratoire unique pour étudier la naissance des planètes.