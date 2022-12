BEZIOR est une marque chinoise créée en 2018. Elle dispose d'une équipe dynamique et créative et se spécialise dans les vélos électriques. Aujourd'hui, BEZIOR dispose d'une base de production de 20 000 mètres carrés et compte plus de 200 employés.

Parmi les modèles que fabrique l'entreprise, le vélo électrique BEZIOR X500 Pro est actuellement en promotion sur le site de GOGOBEST.

Il est doté de deux pneus de 26 x 1,95 pouces, tous les deux pourvus de disques mécaniques qui permettent de freiner efficacement et en toute sécurité. Ils sont surmontés par une structure en aluminium capable de supporter une charge maximale de 200 kg. Le vélo est pliable en deux pour faciliter le déplacement et le rangement.

Il affiche un profil de VTT capable de vous emmener sur toutes les routes escarpées de montagne. De plus, le vélo électrique est propulsé par un moteur d’une puissance de 500 W qui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et de prendre des pentes jusqu'à 30°.

Au niveau de l'autonomie, le VTT est accompagné d'une batterie amovible de 10,4 Ah offrant jusqu'à 100 km en mode assistance électrique et jusqu'à 45 km en 100 % électrique. Pour recharger totalement le vélo électrique, vous aurez besoin de 4 heures. Et enfin, il intègre un écran LCD permettant d'afficher plusieurs informations comme la vitesse, le pourcentage de batterie ou encore les kilomètres parcourus.

Sur le site de GOGOBEST, le vélo électrique BEZIOR X500 Pro est au prix de 886 € au lieu de 1400 € avec le code F7WQ68. Notons que la livraison est gratuite depuis l'Europe avec UPS en 2 à 6 jours.



