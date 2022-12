Aujourd'hui, nous mettons en avant l'écran PC LG Electronics Ultragear 48GQ900-B qui bénéficie d'une réduction de 21% sur Amazon.

Ce dernier est doté d'une dalle OLED de 48 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Notons que l'écran intègre les technologies AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync qui permet une meilleure synchronisation avec la carte graphique. Il intègre également de trois ports HDMI, deux ports USB et d'un DisplayPort. L'écran est également doté de deux haut-parleurs stéréo de 20 W.

Sur le site d'Amazon, l'écran PC LG Electronics Ultragear 48GQ900-B est au prix de 1000 € au lieu de 1270 € avec la livraison gratuite.

