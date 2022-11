Commençons avec le vélo électrique BEZIOR XF200 qui profite d’une belle réduction sur le site de GOGOBEST.

Ce dernier dispose d’un cadre en alliage d’aluminium pliable, de deux roues de 20 x 4 pouces et affiche un poids de 27 kg. Sa structure est capable de supporter un poids maximal de 200 kg. De plus, nous notons la présence d’une selle ergonomique et d’un dérailleur 7 vitesses de la marque Shimano.

Le vélo électrique est propulsé par un moteur de 1000 W capable de vous emporter à une vitesse de 25 km/h et de prendre des pentes de 35 degrés. Il est accompagné d’une batterie amovible de 15 Ah qui offre 130 km d’autonomie en assistance électrique et 50 km en 100 % électrique. Pour finir, un écran LCD est présent pour l’affichage de la vitesse, de l’autonomie et des kilomètres parcourus.

Le BEZIOR XF200 est au prix réduit de 1120 € au lieu de 1900 € avec 80 € de réduction juste avant de payer pour les 1000 premières commandes, et avec la livraison gratuite depuis l’Europe.





Passons au fat bike électrique GOGOBEST GF600 qui est également à prix réduit sur le site de GOGOBEST.

Il affiche un profil de VTT avec un alliage en aluminium de 38 kg. Ce dernier peut supporter jusqu’à 200 kg. Il est également pourvu d’un moteur de 1000 W capable de prendre des pentes d’un maximum de 35°.

Ses roues mesurant 26" x 4" sont dotées de freins à disque mécanique ZOOM. Le vélo dispose d’un écran LCD affichant l’autonomie, la vitesse et le kilométrage effectué. Pour finir, sa batterie de 13 Ah permet une autonomie de 110 km en assistance électrique ou de 45 km en 100 % électrique.

Sur le site de GOGOBEST, le vélo électrique GF600 est au prix réduit de 1120 € avec aussi 80 € de réduction juste avant le paiement pour les 1000 premiers, et avec la livraison gratuite via UPS depuis l’Europe.



Finissons avec le vélo GOGOBEST GF750 qui profite d’un coupon de réduction.

Il montre un look rétro avec une énorme selle surmontée de deux grosses roues de 26 x 4 pouces capables de prendre des routes enneigées et accidentées. Il est propulsé par un moteur puissant de 2000 W qui permet d’atteindre une vitesse de 25 km/h avec la possibilité de prendre des pentes énormes de 45 degrés ! Sa roue arrière est dotée d’un dérailleur Shimano à 7 vitesses et de freins à disque hydraulique.

Au niveau de la batterie, le GF750 est équipé d’une batterie de 17,5 Ah permettant une autonomie de 50 km en mode électrique pur et de 80 km en assistance électrique. Finissons avec son écran LCD qui affiche toutes les informations nécessaires comme la vitesse, les kilomètres parcourus ou encore le reste de la batterie.

Toujours sur le site de GOGOBEST, le vélo électrique GF750 est au prix réduit de 1650 € avec 150 € de réduction juste avant le paiement pour les 1500 premiers, avec une livraison gratuite depuis l’Europe via UPS en quelques jours.



n'hésitez pas à consulter nos autres bons plans sur le site comme le top 20 des bonnes affaires du CyberMonday ou encore les quatre casques OneOdio de qualité à prix cassé pour du son de qualité.