Il ne faut pas nécessairement voir des cyberattaques partout. Hier en fin d'après-midi, la diffusion des chaînes de télévision et des radios BFM et RMC a été fortement perturbée. Pendant plus d'une heure, une bande-annonce a tourné en boucle à la place des programmes habituels.

" Nos équipes sont actuellement mobilisées pour rétablir la diffusion de nos chaînes et nos radios BFM-RMC dans les meilleurs délais. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée ", a communiqué le site web de BFMTV lors de l'incident.

Par la suite, il a simplement été indiqué : " Notre radio RMC et note antenne BFMTV sont à nouveau opérationnelles, nos équipes restent mobilisées pour rétablir les autres antennes au plus vite. "

Une panne de climatisation

L'incident était d'ordre technique et ne relevait pas d'une cyberattaque. Selon des informations obtenues par Le Parisien, le bâtiment du groupe Altice à Paris a subi une panne de climatisation qui a provoqué un problème de surchauffe de la régie finale et son arrêt.

Une fois la panne réparée assez rapidement, il aurait fallu attendre une baisse de la température et une relance des serveurs. L'incident est ainsi totalement différent de la cyberattaque de grande ampleur qu'avait connu il y a quelques années TV5 Monde. Elle avait été attribuée au groupe APT28 (Pawn Storm, Fancy Bear ou encore Strontium) qui serait soutenu par le gouvernement russe.

Le mois dernier, les comptes de BFM-RMC sur le réseau social X avaient eu maille à partir avec un piratage. Des messages malveillants avaient été publiés et ironisaient sur l'attentat de Moscou. Ils étaient signés du groupe Epsilon.

Marques d'Altice France

Un changement de propriétaire

Actuellement dans le giron d'Altice France (maison-mère de SFR), les marques BFM et RMC* devraient passer sous la houlette du groupe CMA CGM dans le cadre d'une cession d'Altice Media. La transaction est d'un montant total de 1,55 milliard d'euros en numéraire. Sa finalisation est prévue dans le courant de l'été prochain.

* BFMTV, BFM Business, BFM Régions, BFM Radio, RMC, RMC Story, RMC Découverte, RMC Sport et RMC BFM Play.