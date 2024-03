Après la vente d'une participation de 70 % dans son activité de data centers, le groupe Altice, engagé dans une course au désendettement, se détourne de sa filiale de médias. La maison-mère de SFR annonce aujourd'hui des négociations exclusives avec le groupe CMA CGM pour la cession d'Altice Media.

La transaction implique Merit France (holding de Rodolphe Saadé) pour un montant total de 1,55 milliard d'euros en numéraire. Notamment sous réserve de l'aval des autorités compétentes, l'opération devrait être finalisée dans le courant de l'été prochain.

La future ex-filiale d'Altice France regroupe les marques BFM et RMC (BFMTV, BFM Business, BFM Régions, BFM Radio, RMC, RMC Story, RMC Découverte, RMC Sport et RMC BFM Play). Dans un communiqué, Patrick Drahi, le fondateur et propriétaire d'Altice, vante " l'incroyable réussite d'Altice Media. "

Pour faire grossir Whynot Media

Propriété de Rodolphe Saadé, le groupe CMA CGM (Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie générale maritime) possède une branche média Whynot Media.

Actuellement, Whynot Media détient La Provence, Corse Matin et La Tribune, ainsi que des participations dans le groupe audiovisuel M6 et le média en ligne Brut. En plus de l'Autorité de la concurrence, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) aura son mot à dire sur le rachat de BFM et RMC.

" Cette opération permettrait au groupe CMA CGM de constituer sur le long terme un Pôle Media de référence avec des contenus d'information, de sport et d'entertainment, et dont le projet éditorial, poteur de pluralisme, d'indépendance et d'éthique journalistique, serait tourné vers les grands enjeux de transformations économique, sociétale et territoriale ", écrit CMA CGM.

Mauvaise période pour Altice

L'empire des télécoms et des médias Altice a perdu de sa superbe d'antan. La stratégie d'endettement jadis assumée revient comme un boomerang, sans compter une affaire de corruption visant Armando Pereira, l'ancien numéro 2 d'Altice.

Le groupe Altice France est confronté à une dette de près de 24 milliards d'euros. Elle monte à 60 milliards d'euros pour le groupe Altice dans le monde.