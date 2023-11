La faillite de la plateforme FTX en 2022 avait montré que les grands acteurs du secteur des cryptomonnaies ne sont pas à l'abri d'une défaillance brutale, minant la confiance des investisseurs.

Cette dernière est de nouveau malmenée avec les déboires de Binance, l'une des plus grosses plateformes d'échange mondiales, désormais rattrapée par les affaires.

Face aux accusations de violation des lois américaines sur le blanchiment, la plateforme a négocié un accord avec le ministère américain de la justice prévoyant le départ de son très influent CEO Changpeng Zhao, ou CZ, et le paiement d'une imposante amende de 4 milliards de dollars.

CZ plaide coupable

L'homme emblématique de la plateforme a choisi de plaider coupable pour la violation des règles du Bank Secrecy Act et pour le défaut de suivi de transactions frauduleuses facilitant des opérations de blanchiment.

Le choix de plaider coupable permet de rester sur les bases de l'accord avec les autorités américaines et de maintenir le fonctionnement normal de la plateforme, même si cela se fera avec un encadrement renforcé.

La plateforme est accusée d'avoir contribué à blanchir l'argent provenant d'activités illégales, allant du trafic de drogues au financement de terroristes, à défaut d'avoir mis en place le cadre d'authentification nécessaire.

Binance est en particulier accusée d'avoir permis au moins 100 000 transactions issues de ces activités illégales sans procéder à leur contrôle et à leur blocage, comme le réclame la réglementation américaine.

Le monde crypto ne s'effondre pas

"Utiliser une nouvelle technologie pour contourner la loi ne fait pas de vous un innovateur mais un criminel", a fustigé l'attorney général Merrick Garland. Dans le cadre de l'accord, le fisc américain va exercer un contrôle sur le fonctionnement de Binance durant les cinq prochaines années.

Après Sam Bankman-Fried et la chute de FTX , c'est donc une autre grande figure des cryptomonnaies qui se voit rattrapée par la justice et accusée de divers délits financiers. L'annonce des difficultés de Binance n'a pas encore perturbé outre-mesure le cours du Bitcoin et des autres cryptomonnaies.

Les faits reprochés à la plateforme sont moins corrosifs pour le secteur que ceux qui ont fait tomber FTX. L'accord obtenu pénalise un défaut de procédure et non une fraude qui aurait mis en péril l'argent des utilisateurs de la plateforme et des investisseurs ou conduit à manipuler les cours des monnaies virtuelles.