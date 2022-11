Les monnaies virtuelles ont connu un nouveau cryptocrash début novembre 2022 avec l'annonce de la faillite brutale de FTX, florissante plateforme d'échanges qui s'est trouvée à court de liquidités et n'a finalement pas trouvé l'aide attendue auprès de Binance.

Il est apparu que des fonds étaient transférés de FTX vers Alameda, une autre société du fondateur Sam Bankman-Fried installée aux Bahamas, pour mener des opérations financières risquées.

Alameda devrait 10 milliards de dollars à FTX et 1 milliard de dollars aurait été prélevé directement dans les dépôts des clients de la plateforme. Les autorités des Bahamas ont ouvert une enquête, de même que plusieurs autorités financières, dont la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine.

Les documents de placement en faillite laissent entendre que la plateforme pourrait se retrouver avec plus d'un million de créanciers demandant à récupérer leurs fonds, inaccessibles depuis l'arrêt des transactions en fin de semaine dernière.

Piratage ou manipulations frauduleuses de dernière minute ?

L'onde de choc a été violente dans le domaine des cryptomonnaies et toutes les conséquences de l'événement n'ont pas encore émergé. Elles donnent notamment de la matière à tous ceux qui souhaitent une régulation renforcée du secteur tout en montrant la fragilité des bases et la capacité de manipulation des valorisations.

Dans le micmac de l'effondrement de FTX qui a vu la fortune de Sam Bankman-Fried réduite (presque) à peau de chagrin, d'étranges transferts de fonds ont été constatés.

Si certains sont finalement légitimes et relèvent des opérations de restructuration, d'autres n'ont pas d'explication et relèveraient d'un piratage. Et pas des moindres puis 477 millions de dollars se seraient évaporés juste après la déclaration de faillite, selon la firme d'analyse des transactions Elliptic.

Un message interne avait rapidement signalé un hack dans FTX et la disparition de fonds, tout en appelant à éviter d'utiliser les applications FTX car pouvant contenir des malwares.

Mouvements de fonds suspects

Le reponsable du conseil chez FTX US avait confirmé le 12 novembre l'observation de mouvements de fonds anormaux et la menée d'une enquête interne. Selon les premières données résumées par John Ray, le nouveau dirigeant de FTX après la démission de Sam Bankman-Fried, un compte Kraken a été utilisé pour payer la commission des échanges frauduleux et l'identité de son auteur aurait été communiquée aux forces de l'ordre.

Les grandes plateformes d'échange ont par ailleurs interrompu les échanges de jetons FTT, dont la valeur s'est effondrée, après des émissions suspectes et pouvant laisser penser à une manipulation.

Le flou demeure sur la présence des fonds restants et leur disponibilité, tandis que des rumeurs de fuite des cadres de FTX vers des pays sans traité d'extradiction avec les Etats-Unis ont émergé dans la presse spécialisée.

L'affaire et l'opacité de fonctionnement de FTX n'est pas sans rappeler l'affaire MtGox il y a plusieurs années avec son cortège de zones d'ombre et de fonds mystérieusement envolés ou introuvables.