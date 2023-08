Animé par l'IA et basé sur le modèle de langage GPT-4 d'OpenAI, avec des techniques d'apprentissage supervisé et par renforcement pour un affinement, l'agent conversationnel Bing Chat (ou Bing IA) de Microsoft a pour atout de disposer d'un accès à internet pour des réponses récentes.

Le groupe de Redmond annonce que Bing Chat sera bientôt disponible dans les navigateurs tiers sur le Web et sur mobile. C'est ainsi une émancipation du cadre strict du navigateur Microsoft Edge et de l'application mobile Bing.

Fin juillet, l'accès à Bing Chat avait fait une timide apparition sur les navigateurs Google Chrome et Safari d'Apple. Il s'agissait d'un test préalable pour une ouverture à d'autres navigateurs web que Microsoft Edge.

Six mois après l'arrivée de Bing Chat

" Cette prochaine étape permet à Bing de montrer l'incroyable valeur des réponses résumées, de la création d'images (ndlr : avec Bing Image Creator et Dall-E) et plus encore, à un plus grand nombre de personnes ", écrit Microsoft. " Vous bénéficierez de la plupart des avantages de Bing et nous poursuivrons l'optimisation pour répondre à vos besoins sur différents navigateurs. "

Pour autant, Microsoft glisse tout de même que son navigateur Microsoft Edge permet de profiter de la meilleure expérience possible avec Bing Chat…

L'annonce de Microsoft pour des navigateurs tiers avec Bing IA intervient six mois après le lancement surprise de cet outil voulu pour " réinventer la recherche. " Ce lancement avait déstabilisé le géant de la recherche Google qui a été contraint de précipiter l'arrivée de son service d'IA conversationnelle Bard.

Un coup de boost pour Microsoft Edge

Selon le groupe de Redmond, Bing Chat a été à l'origine de plus d'un milliard de conversations et plus de 750 millions d'images en l'espace de six mois. Il aurait en outre contribué à la croissance de Microsoft Edge.

L'ouverture de Bing Chat à des navigateurs tiers pourrait désormais mettre à mal le gain de popularité connu par Microsoft Edge.