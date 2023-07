Service d'IA conversationnelle de Google, Bard fonctionne sur le modèle de langage PaLM 2 (après être passé par LaMDA). Capable de proposer des réponses écrites et désormais des réponses audio, Bard devient disponible partout en Europe et dans une quarantaine de langues, dont le français.

Bousculé par ChatGPT et le partenariat entre Microsoft et OpenAI, Google avait officiellement présenté Bard au mois de février dernier. Il a été ultérieurement lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni, puis dans 180 pays en anglais, en japonais et en coréen.

Le lancement de Bard en Europe a tardé en raison d'un blocage par le régulateur irlandais pour la protection des données et une demande de précisions au regard du respect du Règlement européen sur la protection des données.

Outil gratuit et à jour pour collaborer avec l'IA

Accessible gratuitement avec un compte Google via le site bard.google.com, Bard est encore à un stade expérimental. En prélude, Google informe sur les conditions d'utilisation et règles de confidentialité. Alors qu'il est possible d'utiliser Bard sans enregistrer les conversations dans le compte Google, elles se retrouvent sur myactivity.google.com/product/bard pour une gestion.

" Les conversations dans Bard qui sont revues ou annotées par des réviseurs humains ne sont pas supprimées lorsque vous effacez votre activité Bard, car elles sont conservées séparément et ne sont pas associées à votre compte Google. Elles sont conservées pendant trois ans maximum ", peut-on lire.

Une recommandation mise en avant est de ne pas inclure d'informations permettant d'identifier l'utilisateur ou d'autres personnes dans les conversations avec Bard.

Contrairement à ChatGPT, dont la base de connaissances s'arrête à septembre 2021 (avec néanmoins l'appui possible de Bing de Microsoft), Bard est constamment mis à jour avec de nouvelles informations et publications sur le Web. Il peut traiter des informations via la recherche Google, même s'il est indépendant de ce moteur de recherche. La recherche Google reste à portée de clic pour l'utilisateur.

Google positionne Bard comme un outil créatif et un outil d'IA collaboratif pour stimuler l'imagination, gagner en efficacité et en productivité. Il peut notamment offrir une aide à la rédaction, aider à coder et s'inscrit dans le contexte d'une intégration aux services de Google qui procède toutefois avec prudence.

C'est parfois bien d'attendre…

Si l'attente pour l'Europe avec Bard a été plus longue, le déploiement intervient en marge de l'introduction d'une série de nouveautés. Hormis les réponses audio (écoute les réponses de Bard à haute voix), il est possible d'épingler, organiser et modifier les conversations. Les conversations récentes peuvent être reprises depuis la barre latérale.

Des liens servent au partage des réponses de Bard, tandis que les développeurs peuvent exporter du code Python vers Replit, en plus de Google Colab.

Uniquement en anglais pour le moment, les réponses de Bard peuvent être ajustées avec une modification du ton et du style en fonction de cinq modes différents (simple, long, court, professionnel et informel). Un gros ajout est la possibilité d'intégrer des images dans les requêtes (ou prompts). C'est ainsi l'intégration de fonctionnalités de Google Lens dans Bard qui analysera les images soumises.