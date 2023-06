Avec un navigateur, le mode Conversion (ou Bing Chat) du nouveau Bing alimenté par l'IA (GPT-4 d'OpenAI et Prometheus de Microsoft) n'est disponible que sur Microsoft Edge. Du reste, le navigateur de Microsoft profite également d'une expérience intégrée dans la barre latérale.

Suite à des signalements sur Reddit concernant l'arrivée de Bing Chat sur des navigateurs comme Google Chrome et Safari d'Apple, un porte-parole de Microsoft a confirmé (Neowin) qu'un test est en cours, dans le cadre d'un déploiement progressif.

Il n'a toutefois pas précisé quels navigateurs tiers sont susceptibles de bénéficier de ce type de déploiement pour Bing Chat. La question se pose et pourrait être débattue, dans la mesure où Bing Chat peut servir d'argument permettant d'attirer des utilisateurs vers Microsoft Edge.

Avec ou sans compte Microsoft

Depuis quelques semaines seulement, l'accès à Bing IA n'est plus limité et ouvert au plus grand nombre, sans liste d'attente. Un compte Microsoft n'est en outre plus une condition requise, même s'il faut alors se contenter d'uniquement cinq questions - ou tours - par conversation avec Bing Chat.

Avec un compte Microsoft, ce sont plus de questions et des conversations plus longues. Le nombre de tours dans une unique conversation vient d'être porté à 30 et le nombre total de tours par jour passe à 300.

L'augmentation s'applique à toutes les conversations de l'historique. Elles peuvent y être reprises à l'endroit où elles ont été arrêtées.

Et bientôt les plugins tiers

D'autres changements en vigueur depuis ces derniers jours concernent la génération d'image directement dans Bing Chat (avec DALL-E d'OpenAI). Elle est proposée pour tous les styles de conversation et y compris pour des prompts en français. Auparavant, il fallait obligatoirement opter pour le style Créatif.

Pour des requêtes en rapport avec le voyage, les résultats obtenus sont plus visuels. Rappelons par ailleurs que Microsoft a évoqué l'intégration prochaine des plugins tiers dans l'expérience proposée avec Bing Chat.