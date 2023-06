La prochaine itération du système d'exploitation pour l'ordinateur Mac est macOS Sonoma, ou autrement dit macOS 14 qui sera disponible en version finale dans le courant de l'automne prochain. Cette mouture va profiter d'apports également proposés avec iOS 17.

Parmi les éléments communs, il y a des fonctionnalités de recherche améliorées, de nouveaux autocollants, une nouvelle manière de partager et voir des localisations pour Messages, une nouvelle correction automatique au clavier, des fonctionnalités PDF améliorées et une activation de Siri en disant simplement ce nom (" Siri ").

Les visioconférences profitent d'effets de réalité augmentée 3D et de réactions déclenchées avec les mains, tandis qu'un effet vidéo d'incrustation superpose l'intervenant au contenu qu'il partage. Du moins, pour peu d'un Mac avec puce Apple Silicon et son Neural Engine à la manœuvre.

Des widgets interactifs sur le Bureau

Pour macOS Sonoma, Apple met en avant la disponibilité de davantage d'outils et options de personnalisation. Que ce soit avec des économiseurs d'écran qui affichent des vidéos en slow motion de divers lieux de la planète, ou avec les widgets.

Les widgets peuvent désormais être déplacés du Centre de notifications vers le Bureau, où ils peuvent être déposés à n'importe quel endroit. Par ailleurs, l'ensemble des widgets de l'iPhone sont disponibles par l'intermédiaire de la fonctionnalité Continuité sur un même réseau Wi-Fi.

Les widgets sont interactifs, par exemple pour cocher des rappels, contrôler la lecture de fichiers multimédias ou des objets connectés du foyer, effectuer diverses tâches. Ils se fondent à l'arrière-plan lorsqu'une fenêtre pour une application est ouverte.

Un nouveau mode Gaming

En capitalisant sur Apple Silicon, macOS Sonoma va plus loin dans l'expérience de gaming en intégrant un nouveau mode Jeu qui doit fonctionner avec n'importe quel titre. Les jeux ont ainsi droit à un accès prioritaire au GPU et au CPU, aux dépens des tâches en arrière-plan.

Apple promet en outre davantage d'immersion et de réactivité en diminuant la latence audio avec les AirPods et en réduisant la latence d'entrée dans le cadre de l'utilisation de manettes PlayStation et Xbox, grâce à un doublement du taux d'échantillonnage Bluetooth.

Des mises à jour pour Safari

macOS Sonoma arrive avec son lot de mises à jour pour le navigateur web Safari d'Apple. Il prend en charge la création de profils de navigation, dans le but de séparer les favoris, historique, groupes d'onglets, extensions ou encore cookies en fonction de différentes configurations souhaitées (utilisation personnelle ou professionnelle notamment).

Safari permet de créer des web apps qui se comportent de la même manière que les applications usuelles. Elles sont ajoutées au Dock depuis n'importe quel site web et s'ouvrent dans une interface simplifiée du navigateur.

Les fenêtres de navigation privée sont améliorées et la protection renforcée contre les trackers. Par ailleurs, elles se verrouillent automatiquement quand il n'y a pas d'activité.