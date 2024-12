L'année dernière, Microsoft a lancé Bing Image Creator pour générer des images par IA. Cet outil a par la suite bénéficié du modèle DALL-E 3 d'OpenAI, et ainsi la possibilité d'y avoir recours gratuitement. Désormais, c'est une version PR16 de DALL-E 3 qui est déployée pour Bing Image Creator.

Selon Microsoft, le dernier modèle DALL-E 3 PR16 permettra de créer des images deux fois plus rapidement qu'auparavant et avec une qualité supérieure. Le groupe de Redmond souligne en outre que plusieurs milliards d'images ont déjà été générées via Bing Image Creator.

Le déploiement de DALL-E 3 PR16 est en cours. Il est accompagné d'une nouvelle interface utilisateur de Bing.com/create avec une navigation voulue plus intuitive et davantage de personnalisation. L'accès aux options de partage est en outre facilité.

Avec la barre d'adresse de Microsoft Edge

La création d'images peut également se faire directement depuis la barre de recherche Bing, voire la barre d'adresse de Microsoft Edge… à condition que Bing soit le moteur de recherche par défaut.

Microsoft rappelle que pour les images de Bing Image Creator, une génération par l'IA est clairement signalée. Hormis un watermark (filigrane), des métadonnées C2PA sont utilisées. Un formulaire permet à des personnalités et des entreprises de demander une limitation de la création d'images associées à leur nom ou à leur marque.

Les diverses améliorations pour Bing Image Creator concernent toutes les plateformes. La nouvelle page d'accueil arrivera cependant plus tard sur les appareils mobiles.