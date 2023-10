Le mois dernier, OpenAI avait annoncé la troisième version de son modèle d'IA pour la génération d'images DALL-E et son intégration à ChatGPT. Une disponibilité toutefois réservée aux abonnés ChatGPT Plus et ChatGPT Enterprise.

Quelques heures après cette annonce, Microsoft avait officialisé l'ajout prochain de DALL-E 3 à Bing Chat. Un déploiement qui est désormais effectif pour tous les utilisateurs de Bing Chat et de Bing Image Creator.

Ce déploiement est autrement synonyme de la possibilité d'utiliser DALL-E 3 gratuitement, même si cela suppose de procéder avec un compte Microsoft. Depuis le lancement de Bing Image Creator, plus d'un milliard d'images auraient été générées.

Avec l'aide de Bing Chat

Pour DALL-E 3, le groupe de Redmond souligne un modèle qui améliore la qualité globale et les détails des images. Il apporte en outre une plus grande précision au niveau des mains, des visages et pour la présence de texte dans les images.

Le rendu pourra être créatif, artistique ou photoréaliste, mais il est aussi conditionné par la qualité des prompts et des informations soumises pour créer une image. En ce sens, Bing Chat peut apporter son aide via des suggestions.

Une modération de Microsoft entre en jeu pour supprimer les images inappropriées ou nuisibles, sachant par ailleurs qu'OpenAI a mis en place plusieurs garde-fous. Un tatouage numérique (watermark) invisible à l'œil nu accompagne les créations de l'IA.

Des risques de lenteurs

Le fait d'utiliser DALL-E 3 avec Bing Chat et Bing.com/create devrait contribuer à la popularité de ces outils. Dans le cadre du déploiement initial, Microsoft indique avoir eu maille à partir avec quelques lenteurs pour la génération d'images.

" Nous nous attendions à ce que l'intérêt soit fort, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il le soit autant. […] Le fait d'apporter d'apporter plus de GPU va nous permettre d'améliorer la situation rapidement. "