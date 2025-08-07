Lancé en mars 2023, le générateur d'images Bing Image Creator bénéficie de l'arrivée du modèle GPT-4o d'OpenAI. Une évolution sous régime de la gratuité qui ne marque toutefois pas la fin du précédent modèle, également d'OpenAI.

GPT-4o pour une meilleure qualité d'image

Pour Bing Image Creator, GPT-4o représente un véritable bond en avant qualitatif. Le modèle a été conçu pour générer des visuels plus créatifs et photoréalistes, avec une compréhension plus fine des instructions détaillées.

L'un de ses points forts est sa capacité à mieux retranscrire du texte à l'intérieur des images. Il peut même modifier des visuels qui sont soumis par l'utilisateur ou s'en inspirer pour créer de toutes nouvelles compositions.

Le revers de la médaille est la vitesse. Produire des images plus détaillées prend plus de temps qu'avec les modèles précédents.

DALL-E 3 reste dans la course

Microsoft a fait le choix de conserver DALL-E 3 pour Bing Image Creator, notamment afin de fournir plus rapidement un résultat. L'interface ne change pas et la bascule entre les deux modèles de fait en un clic.

« Nous reconnaissons que la créativité n'est rien sans la liberté. C'est pourquoi, désormais, d'un simple clic, vous pouvez passer au modèle DALL-E 3 pour non seulement obtenir une génération rapide d'images par IA, mais aussi plus d'options parmi lesquelles choisir », écrit l'équipe Bing.

Un large accès pour Bing Image Creator

Bing Image Creator est disponible sur toutes les plateformes. Une utilisation de la génération d'images par IA peut se faire sur le site bing.com/create, l'application mobile Bing, dans Copilot Search ou en saisissant une requête dans la barre de recherche Bing, voire la barre d'adresse de Microsoft Edge si Bing est le moteur de recherche par défaut.

Chaque utilisateur dispose de 15 générations rapides par jour. Une fois cette limite atteinte, il est possible de continuer à générer des images à une vitesse standard de manière illimitée, ou d'utiliser 10 points Microsoft Rewards pour chaque création rapide supplémentaire.