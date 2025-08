Il y a deux ans, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, affichait une ambition claire : « faire danser Google » en intégrant massivement l'intelligence artificielle dans son moteur de recherche. Ce qui pouvait ressembler à une simple provocation se traduit aujourd'hui par des résultats concrets. Le pari de Microsoft porte ses fruits, notamment sur le marché des ordinateurs de bureau, où l'hégémonie de son rival commence à montrer des signes de faiblesse.

Une progression chiffrée qui coûte cher à Google

Les données récentes confirment cette tendance. Selon Comscore, Bing détient désormais 29 % du marché de la recherche sur PC aux États-Unis, soit une progression de 2,3 points depuis le lancement de son agent conversationnel en février 2023. Dans le même temps, Google a reculé de 1,2 point pour s'établir à 60 %. À l'échelle mondiale, StatCounter note une hausse de 3,4 points pour Bing (à 11,6 %) et une baisse de 6,1 points pour Google sur la même période. Chaque point de marché gagné représente une opportunité de 2 milliards de dollars de revenus publicitaires pour Microsoft, qui a déjà vu ses revenus liés à la recherche augmenter de 1,6 milliard de dollars en 2024.

L'intelligence artificielle, le pari gagnant de Microsoft

Le catalyseur de cette croissance est sans conteste l'intégration précoce de l'IA générative. En lançant Bing Chat (devenu Copilot), Microsoft a proposé une nouvelle manière de chercher sur le web, attirant 100 millions d'utilisateurs actifs en quelques semaines. Cette innovation a permis de rompre avec des années de stagnation. Jordi Ribas, vice-président en charge de la recherche chez Microsoft, confirme cette dynamique soutenue, rappelant que c'est « la quatrième année consécutive où Bing et Edge gagnent des parts de marché ».

Une domination limitée au monde du PC

Il faut toutefois nuancer ce succès. La progression de Bing est presque exclusivement visible sur les ordinateurs de bureau, où Microsoft peut s'appuyer sur l'écosystème Windows et son navigateur Edge pour pousser ses services. La situation est bien différente sur mobile. Si l'on considère l'ensemble des plateformes, Bing ne représente que 4 % du marché mondial, loin derrière les presque 90 % de Google. Le mobile reste donc le talon d'Achille de la stratégie de Microsoft.

Google contraint de réagir et d'accélérer

Face à cette nouvelle concurrence, le géant de Mountain View ne pouvait rester immobile. La menace représentée par Bing, mais aussi par d'autres outils comme ChatGPT, a poussé Google à accélérer sa propre transformation. L'apparition des « AI Overviews » (résumés par IA) et d'un mode de recherche dédié à l'intelligence artificielle en est la preuve. Poussé dans ses retranchements, Google est contraint de modifier une interface et des usages établis depuis des décennies pour tenter de reprendre l'avantage dans une course à l'innovation qui s'intensifie.