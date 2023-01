Face à la hausse des tarifs de l'essence et du diesel et sans devoir céder à l'hybride ou à la voiture électrique, encore onéreuses, une voie médiane pour espérer maîtriser les dépenses de carburant reste le bioéthanol.

Composé entre 60 et 85% d'éthanol et le reste d'essence, ce biocarburant permet, après la pose d'un boîtier de conversion (dont les prix débutent vers 700 euros) sur le véhicule, de profiter de coûts de carburant divisés par deux.

Mais ça, c'était avant. Depuis le début de l'année, le prix moyen du Superéthanol E85 est passé au-dessus de 1 € le litre en connaissant une hausse de 6,8% en une semaine.

Fin de la remise gouvernementale, hausse de la demande

Plus largement, la hausse du prix du bioéthanol est de 50% sur un an, soit une augmentation de 37 centimes. Fini le temps des 0,80 € / litre et ce pour plusieurs raisons.

Il y a d'abord la fin de la remise gouvernementale de 10 centimes sur les carburants, aide qui a été interrompue en début d'année, mais aussi la hausse de la demande, dans un contexte où les carburants traditionnels ont connu de fortes hausses, a également fait monter le prix du Bioéthanol E85.

Dépendant des hausses de prix agricoles

Une autre raison mise en avant est que la production de l'éthanol a elle aussi été marquée par la hausse des coûts de production agricole (électricité, engrais, prix des céréales comme le maïs, le blé ou la betterave qui servent de matière première) tandis que les 15 à 20% d'essence entrant dans sa composition sont aussi soumis à la hausse générale des prix.

La rentabilisation de l'investissement risque donc d'être plus longue et certains utilisateurs pourraient regretter leur transition vers le bioéthanol. Mais ce carburant restera de toute façon moins cher que les autres, essence et diesel se positionnant au-dessus de 1,8 € le litre.