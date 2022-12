Le groupe Volkswagen s'est fermement engagé sur la voie de la motorisation électrique et s'est offert le cap symbolique des 500 000 véhicules électriques ID livrés depuis le lancement de la gamme.

Il peut compter sur sa plateforme MEB qui permet la conception de véhicules électriques sur une même base pour produire différents modèles. Des modèles ID.3 à ID.5 en passant par les variantes comme le van ID.Buzz, la marque s'installe durablement sur le marché de l'électrique.

La citadine VW ID.3 a été la première lancée en 2020 et a servi à jauger le marché tout autant que les technologies derrière le passage à l'électrique. Cette première ébauche n'était pas sans défauts et a un peu payé les pots cassés des erreurs de jeunesse.

La VW ID.3 déjà en redesign

C'est pourquoi le constructeur annonce dès à présent un premier restylage de la Volkswagen ID.3 prévu pour 2023. L'officialisation se fera au printemps prochain mais la firme ne résiste pas au plaisir de commencer à évoquer cette deuxième génération.

Et cela va même plus loin puisque les réservations sont ouvertes depuis le 1er décembre 2022 en Allemagne et le seront le 8 décembre en France, avec un tarif débutant (pour la ID.3 Life) à 43 995 € (TVA incluse mais hors bonus écologique) et l'espoir d'une livraison sur la fin de l'année 2023, la pénurie de composants électroniques empêchant un délai plus court.

Les sites de production actuels de Zwickau et Dresde seront complétés de celui de Wolfsburg l'an prochain pour accélérer la production et répondre plus vite à une demande dont la firme indique qu'elle est déjà soutenue.

Changements intérieurs et extérieurs

Volkswagen réserve le gros de ses annonces pour la présentation officielle du véhicule et les quelques rendus diffusés suggèrent un design de carrosserie légèrement remanié avec un style un peu plus incisif et la disparition de certains attributs comme le panneau noir qui faisait une séparation entre pare-brise et capot.

Le changement se fera aussi à l'intérieur avec des matériaux plus qualitatifs et une console de bord passant de série à un écran tactile central de 12 pouces (au lieu de 10 pouces) et exploitant un logiciel plus abouti et pouvant être mis à jour à distance en OTA (over the air).

La Volkswagen ID.3 de deuxième génération ne négligera pas les fonctions d'assistance à la conduite avec l'accès en option avec le Travel Assist et l'aide au parking Park Assist Plus.