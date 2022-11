Le dernier cryptocrash après la mise en faillite de la plateforme FTX a de nouveau créé des déconvenues pour les investisseurs dans les crypto-monnaies. Si les progressions peuvent être rapides, les chutes sont elles aussi profondes et difficiles à anticiper, mettant à rude épreuve les nerfs et le porte-monnaie.

Sur du plus long terme, les monnaies virtuelles sont-elles rentables ? Une étude de la Banque des règlements internationaux (BRI) réalisée sur les achats de bitcoins entre 2015 et 2022 tente de comprendre les dynamiques en jeu et les conséquences pour les consommateurs.

Les données sont issues de 95 pays et dressent des profils des utilisateurs :

40% d'hommes de moins de 35 ans

25% d'hommes de la tranche 35-54 ans

35% de femmes, généralement de moins de 35 ans

Les principaux utilisateurs sont donc plutôt jeunes et prêts à prendre des risques pour tenter de se constituer rapidement un capital, attirés par les promesses de publicités et d'influenceurs les ciblant majoritairement en faisant miroiter une spéculation facile.

Le Bitcoin, puissant mais dangereux attracteur

De son côté, le Bitcoin, la plus importante cryptomonnaie du marché en valeur, a présenté un attrait certain. D'une valeur bien en-deça de 1000 dollars encore en 2015, il s'est rapproché des 20 000 dollars fin 2017 avant de redescendre assez longuement.

Une nouvelle poussée de fièvre l'a propulsé jusqu'à 69 000 dollars fin 2021 avant de poser la valeur vers les 40 000 dollars, puis vers 20 000 dollars. Avec la faillite de FTX et les nouvelles incertitudes, le Bitcoin tourne autour de 16 000 dollars actuellement, avec la possibilité d'un recul plus prononcé si d'autres mauvaises nouvelles émergent dans le secteur crypto (nouvelles faillites par effet domino, régulation renforcée...).

L'évolution de la valeur de la monnaie virtuelle, avec ses accélérations brutales de la valeur, ont attiré du monde, notamment après le premier pic de 2017. Le nombre d'utilisateurs est alors passé d'une centaine de milliers d'utilisateurs d'applications crypto à plus de 30 millions.

Surfer entre les baleines

D'après l'étude de la BRI, la hausse de la valeur du bitcoin est étroitement liée à celle de l'arrivée de nouveaux utilisateurs. Toutefois, entre 73% et 81% des acheteurs de bitcoins sur la période 2015-2022 ont perdu de l'argent sur leurs investissements.

Car beaucoup des utilisateurs ont acheté du Bitcoin au moment de ses points hauts. Les trois quarts ont ainsi réalisé des transactions quand la monnaie crypto était au-dessus de 20 000 dollars.

Et si les petits acheteurs ont acheté surtout durant les phases de hausse, l'étude montre aussi que les baleines (ou whales en anglais), à savoir les gros investisseurs, ont au contraire eu tendance à vendre sur ces mêmes périodes.

Sans surprise, ils ont ainsi réalisé des bénéfices "aux dépens des plus petits utilisateurs" qui revendent ensuite rapidement dans la panique de la redescente de la valeur à l'ocasion d'une érosion plus ou moins marquée ou d'un cryptocrash.

La BRI met donc en doute la capacité des cryptomonnaies à "démocratiser le système financier" quand en réalité ellent dépouillent les petits investisseurs de leur mise par les plus gros, à moins d'avoir une gestion pointue de son portefeuille.