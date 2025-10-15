Les autorités américaines ont mis au jour une opération criminelle d'une ampleur considérable, dirigée par Chen Zhi, un ressortissant britannique et cambodgien de 37 ans. Sous le couvert de son conglomérat Prince Holding Group, il aurait mis en place de véritables camps de travail forcé au Cambodge.

Des centaines de travailleurs y étaient retenus contre leur gré et contraints de mener des arnaques en ligne à l'échelle industrielle, notamment des fraudes à l'investissement en cryptomonnaies connues sous le nom de " pig butchering ". Ces escroqueries ont permis de dérober des milliards de dollars à des victimes aux États-Unis et dans le monde entier.

Des camps de travail forcé et des violences

L'enquête a révélé que les complexes du Prince Holding Group fonctionnaient comme des camps de travail forcé violents, entourés de hauts murs et de barbelés. Chen Zhi était directement impliqué dans la gestion de ces sites, conservant des registres détaillés des profits et des types d'arnaques menées.

Des documents internes décrivaient des fermes de téléphones utilisant des milliers d'appareils pour automatiser les contacts avec les victimes. Les travailleurs victimes de la traite subissaient des violences, comme en témoignent des photographies de passages à tabac et d'autres actes de torture retrouvées en possession de l'accusé.

L'ampleur de la saisie record

L'action du département de la Justice a abouti à la saisie de 127 271 Bitcoin, d'une valeur actuelle d'environ 15 milliards de dollars.

" L'action d'aujourd'hui représente l'un des coups les plus importants jamais portés au fléau mondial de la traite des êtres humains et de la fraude financière en matière de cybercriminalité ", ont déclaré les autorités.

Il s'agit de la plus grande action de confiscation de l'histoire du ministère américain. En parallèle, les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions coordonnées contre Prince Group et 146 personnes et entités associées, visant à paralyser financièrement le réseau criminel.

Le pincipal suspect en fuite

Les profits colossaux générés par les arnaques étaient blanchis via des techniques sophistiquées de cryptomonnaies et réinvestis dans des entreprises en apparence légales du groupe, comme le minage de cryptomonnaies ou des opérations de jeux en ligne.

Une partie des fonds servait également à financer un train de vie extravagant pour Chen Zhi et ses complices, incluant l'achat de yachts, de jets privés et même d'une peinture de Picasso.

Bien que les fonds aient été saisis, Chen Zhi est actuellement en fuite. Son inculpation pour association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude électronique et blanchiment d'argent lui fait encourir une peine maximale de 40 ans de prison.