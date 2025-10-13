Suite à l'annonce par Donald Trump de tarifs douaniers de 100% sur les produits chinois, le marché des cryptomonnaies a subi une correction brutale. Le Bitcoin et l'Ethereum ont enregistré des chutes spectaculaires, déclenchant une vague de liquidations forcées de plusieurs milliards de dollars et ravivant les craintes d'une instabilité financière globale.

Le marché des actifs numériques a connu l'une de ses pires journées récemment. L'annonce par Donald Trump de l'instauration de tarifs douaniers de 100% sur les logiciels critiques en provenance de Chine a immédiatement semé la panique chez les investisseurs.

Cette mesure, qui doit entrer en vigueur le 1er novembre 2025, est une réponse directe aux restrictions d'exportation imposées par Pékin sur les terres rares.

Une réponse du berger à la bergère

La décision américaine est la conséquence directe d'une annonce du Ministère du Commerce chinois, qui exige désormais des licences d'exportation pour les produits contenant des terres rares.

Pékin justifie cette mesure par la nécessité de "sauvegarder la sécurité et les intérêts nationaux", un geste perçu par Washington comme une provocation.

Donald Trump a qualifié la démarche chinoise d'"extrêmement hostile" et a annulé une rencontre prévue avec le président Xi Jinping, signalant une détérioration profonde des relations diplomatiques.

L'effet domino : des liquidations en cascade

Si les marchés traditionnels comme Wall Street ont accusé le coup, avec des baisses significatives du S&P 500 et du Nasdaq, la réaction du marché crypto a été bien plus violente.

Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il a réagi instantanément et de manière extrême. Les analystes soulignent que l'effet de levier, une pratique courante qui permet aux traders d'emprunter pour augmenter leur exposition, a joué un rôle majeur dans l'ampleur du désastre.

Lorsque les prix ont commencé à chuter, ces positions à fort effet de levier ont été automatiquement liquidées, créant une spirale de ventes forcées qui a accéléré la baisse. En moins de 24 heures, des paris d'une valeur de plus de 19 milliards de dollars ont ainsi été anéantis.

Un bain de sang pour les altcoins et une stabilisation fragile

Le Bitcoin a chuté de plus de 12%, passant sous la barre des 110 000 dollars avant de se stabiliser légèrement autour de 113 000 dollars. L'Ethereum a suivi une trajectoire similaire, perdant plus de 11% de sa valeur.

D'autres cryptomonnaies, comme XRP, Dogecoin et Cardano, ont subi des pertes encore plus lourdes, allant de 19% à plus de 27%. Malgré cette correction sévère, certains experts notent des signes précoces de stabilisation.

La réaction initiale, qualifiée de "réflexe instinctif", pourrait laisser place à une phase de consolidation. Comme toujours, l'avenir reste ouvert, entre position attentiste en attendant des jours meilleurs et renforcement des positions en attendant la prochaine progression.