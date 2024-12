Le Bitcoin a commencé une nouvelle phase ascendante depuis le début de l'année. L'apparition des premiers fonds ETF Bitcoin Spot puis le phénomène du halving de la cryptomonnaie ont préparé le terrain pour une montée de sa valeur.

Mais c'est ensuite Donald Trump, par ses déclarations durant la campagne électorale américaine puis par sa victoire à l'élection présidentielle, qui a créé un regain de confiance et poussé la monnaie virtuelle vers de nouveaux records.

Le Bitcoin de record en record

De quelque 40 000 dollars en début d'année, sa valeur unitaire n'a quasiment pas cessé de grimper et a dépassé pour la première fois les 100 000 dollars en novembre, peu après les premières prises de décision favorables, comme les nominations à la tête des grandes institutions telles que la SEC (Securities & Exchange Commission).

Après une petite pause, le temps de retrouver ses esprits, le Bitcoin poursuit sa croissance en attendant des nouvelles positives encore plus concrètes et directes. Le cours a atteint un nouveau record en dépassant pour la première fois les 106 000 dollars sur la possibilité évoquée par Donald Trump de créer une réserve stratégique de Bitcoins, tout comme il existe une réserve d'or, les deux ressources étant vues comme ayant beaucoup de points communs.

L'idée, déjà évoquée précédemment et à l'étude dans plusieurs pays, fait son chemin, et le record récent de l'indice Nasdaq, ainsi que l'entrée de MicroStrategy en son sein, contribuent à ce climat de confiance retrouvée dans la monnaie virtuelle.

Encore des éléments positifs pour soutenir la valeur

La valeur du Bitcoin a quasiment triplé depuis le début de l'année et gagné 50% depuis début novembre et l'élection de Trump. Les regards se tournent maintenant vers le seuil des 110 000 dollars, faisant presque oublier que la cryptomonnaie pourrait tout aussi bien redescendre très vite, si l'on considère l'historique de ses positions.

La confiance reste de mise alors que les investisseurs espèrent que la réserve fédérale américaine pourrait annoncer une baisse de ses taux directeurs cette semaine, ce qui serait un nouvel élément positif pour les investisseurs et par extension pour le marché des cryptomonnaies.

L'Ether, deuxième cryptomonnaie du marché, profite également de ce contexte positif mais plus modestement en restant sous la barre des 4000 dollars.