Installé sur une valeur proche des 30 000 dollars depuis plusieurs mois, le bitcoin a connu une brutale dégradation de sa valeur en quelques heures ce jeudi, reculant vers 26 500 dollars (-9%).

Il n'y a pas de cause clairement établie pour expliquer cette évolution mais les observateurs la rapprochent de la rumeur portée par le Wall Street Journal affirmant que la firme SpaceX d'Elon Musk s'est séparée de ses bitcoins accumulés en 2021 et 2022 pour 373 millions de dollars.

Encore un coup d'Elon ?

L'information n'est pas confirmée mais irait dans le sens d'un désengagment des firmes du milliardaire envers les cryptomonnaies, après Tesla s'étant séparée en 2022 de 75% de ses avoirs en bitcoins que l'entreprise avait accumulés pour 1,5 milliard de dollars.

L'homme d'affaires a régulièrement influé sur le cours des cryptomonnaies par ses messages sur le réseau social Twitter (désormais dénommé X et qu'il détient), jusqu'à attirer l'attention des autorités de régulation pour des soupçons de manipulation des cours.

Outre le bitcoin, dont il s'est déclaré un fervent partisan, d'autres cryptomonnaies ont profité de ses déclarations mi-sérieuses mi-moqueuses, faisant fortement grimper temporairement les cours avant souvent des redescentes aussi rapides.

Des incertitudes multiples

Le bitcoin a connu par ailleurs un certain nombre de perturbations à la suite de différentes faillites de plateformes en vue et de plaintes contre des figures du secteur, malmenant la confiance dans la monnaie virtuelle et freinant sa capacité à connaître de nouveaux essors de sa valeur.

Comme souvent, d'autres cryptomonnaies en vue, comme l'Ether, ont suivi la baisse de la valeur du bitcoin, perdant 7% de son côté. D'autres éléments peuvent expliquer la nervosité des investisseurs, comme la mise en faillite du géant immobilier chinois Evergrande aux Etats-Unis, faisant craindre une nouvelle crise du secteur, et les signes de ralentissement de l'économie chinoise que les autorités du pays tentent de dissimuler mais dont les indices sont de plus en plus évidents.

L'effondrement du groupe immobilier chinois Country Garden pourrait avoir de grosses conséquences et des effets en cascade sur le secteur financier et l'économie chinoise entière du fait d'une dette dépassant les 150 milliards d'euros.

La crainte d'un durcissement des réglementations autour des cryptomonnaies reste également un sujet d'inquiétude récurrent pour les tenants des monnaies virtuelles, tandis que se mettent en place de monnaies numériques officielles alternatives au yuan chinois et au rouble russe. En Europe, l'euro numérique se prépare doucement.