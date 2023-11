Aujourd'hui, focus sur 4 modèles de vidéoprojecteurs Yaber bénéficiant de réductions de prix pour le pré-Black Friday Amazon.

Vous trouverez également en exclusivité des codes promo de la marque, pour faire encore plus d'économies.

À noter que les prix peuvent varier durant le pré-Black Friday et le Black Friday, cependant tous les codes de réduction ci-dessous sont valides du 13 novembre au 4 décembre.





Commençons avec le mini projecteur YABER E1. Il s'agit du premier projecteur Yaber avec mise au point intelligente : plus besoin de vous lever, appuyez seulement sur le bouton de mise au point de la télécommande.

Il est doté d'une fonction de correction trapézoïdale verticale ± 40° et pour une éviter d'ajuster constamment la distance de projection, un zoom 75%-100% vous permet d’obtenir la taille d’écran appropriée.

Avec 9500 lumens et un rapport de contraste élevé de 20000, sa luminosité est 90% supérieure à celle des autres mini projecteurs disponibles actuellement.

Pour une immersion totale, il intègre 2 haut-parleurs Hi-Fi de 5 W chacun.

Le WiFi bi-bande 2,4G/5G vous permet de facilement vous connecter à votre smartphone ou ordinateur, avec une grande vitesse de sortie vidéo sans ralentissement. Une puce Bluetooth 5.2 est également comprise.

Le vidéoprojecteur est équipé de ports pour smartphone, TV, box, PS5, lecteur DVD et haut-parleur externe. Grâce à sa taille mini, il ne pèse que 0,86 kg et vous pouvez donc l'emmener partout avec vous.

Le mini projecteur YABER E1 est en réduction à 91,39 € avec le cumul du code de -10% UORS42V4 et d'un coupon de -60 € présent sur le site, au lieu de 168,22 €, soit une remise de 45% sur Amazon. La livraison est offerte.

Passons au YABER Pro V8. Ce vidéoprojecteur 4K Full HD LCD fournit une luminosité de 450 ANSI, avec +50% de luminosité et +100% de contraste, il s'agit du vidéoprojecteur le plus lumineux du marché. Il vous offre également un visionnage plus immersif, avec un écran 150% plus grand que les autres.

Avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0, regardez un streaming ou jouez de manière fluide et sans décalage en augmentant la bande passante.

Il est doté de la correction innovante horizontale et verticale 4D/4P ainsi que d'une fonction de zoom arrière de 100%-50%.

La dernière technologie SmarEco permet à l'appareil d'économiser de l'énergie et de prolonger sa durée de vie jusqu'à 10 0000 heures. Vous pouvez aussi contrôler votre projecteur à partir de l'application.

Le vidéoprojecteur YABER Pro V8 est à 120,79 € avec le code de -20% 4TK2EFNM + le coupon de -48 € au lieu de 198,99 €, soit une remise de 39% sur Amazon. La livraison est gratuite.



Enchaînons avec le vidéoprojecteur 5G YABER Pro Y9. Il est doté d'une correction trapézoïdale 4P/4D pour ajuster également les quatre points et les quatre côtés de l'image séparément en plus des directions verticales ou horizontales. La fonction zoom permet de réduire l'image de 100% à 50%. Il offre une résolution de 1920 x 1080 px et une haute luminosité de 400 ANSI.

Avec le Bluetooth 5.0 et le WiFi bi-bande 2,4G / 5G, la transmission de vidéos ou d'images est toujours fluide.

Le vidéoprojecteur peut lire les fichiers PPT, PDF ou Excel depuis une clé USB et prend également en charge les méthodes de mises à niveau locales et en ligne.

La dernière technologie de dissipation de la chaleur réduit la consommation d'énergie et étend la durée de vie de l'appareil jusqu'à 120 000 heures.

L'utilisation est simplifiée avec les boutons tactiles rétroéclairés et l'appareil est livré avec une housse de transport.

Le vidéoprojecteur 5G YABER Pro Y9 est en promotion à 149,99 € avec le code de -20% G8UQB3HN + le coupon de -50 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 40% sur Amazon. La livraison est offerte.

Enfin, terminons avec le vidéoprojecteur YABER Pro V9. Grâce à la correction trapézoïdale améliorée, obtenez des images claires en 2 secondes. La mise au point se fait automatiquement et un capteur intégré détecte le mouvement de la machine en temps réel. Vous pouvez ajuster la clarté et zoomer sur une image jusqu'à 50%. Le vidéo projecteur est doté du dernier algorithme optique IA.

Sa résolution est de 1920 x 1080 px, et il fournit un excellent contraste de 30000:1 ainsi qu'une haute luminosité de 600 ANSI qui permettent de reproduire les couleurs de manière fidèle.

Le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 assurent une transmission des données ultra rapide.

Il est doté de haut-parleurs Hi-Fi 12 W qui offrent un surround à 360° pour une expérience immersive.

La dernière technologie SmarEco réduit la consommation d'énergie de la lampe et prolonge sa durée de vie jusqu'à 20 0000 heures.

Le vidéoprojecteur YABER Pro V9 est au prix de 165,69 € avec le code de -10% NOO4679T + le coupon de -100 € au lieu de 295,22 €, soit une remise de 43% sur Amazon. La livraison est gratuite.

