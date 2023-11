À l’occasion du Black Friday Huawei du 6 au 30 novembre, la marque propose de nombreuses remises :

Une remise immédiate jusqu’à 500 € sur une sélection de produits Huawei,

sur une sélection de produits Huawei, Jusqu’à 20% de réduction avec des coupons,

avec des coupons, Un coupon de -5% sur tous les produits pour les membres Huawei sauf le MateBook D16 et D15 (du 13/11/2023 au 30/11/2023),

sur tous les produits pour les sauf le MateBook D16 et D15 (du 13/11/2023 au 30/11/2023), Un coupon d’abonnement de -10€ valable sur TOUS les produits (du 02/11/2023 au 30/11/2023).

Commençons par l'ordinateur portable Huawei X Pro 2022. Il possède un écran tactile FullView 3K de 14,2 pouces avec précision élevée des couleurs et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est doté d'un processeur Intel Core i7-1260P pour un traitement rapide des tâches, ainsi que d'une carte graphique Intel Iris Xᵉ.

Il offre 16 Go de RAM, un SSD de 1 To, une batterie de 60 Wh pour une autonomie de plusieurs heures et une connectivité multiple interappareil. L'ordinateur est léger et facile à transporter (1,26 kg) et est muni d'un capteur d'empreinte digitale pour plus de sécurité.

Profitez d'un son de qualité et de conversations claires avec 4 micros intégrés et 6 haut-parleurs, ainsi que de fonctions de conférence intelligentes avec filtres, suivi des mouvements et arrière-plans virtuels.

L'ordinateur portable Huawei X Pro 2022 est en réduction à 1 699,99 € au lieu de 2 199,99 €, soit une remise de 500 €. Avec le code A200MATEBOOK, vous bénéficiez également de 200 € en moins, ce qui fait un prix total de 1 499,99 €. Livraison gratuite en 2 à 3 jours.





D'autres ordinateurs portables Huawei affichent des remises, à savoir :

Huawei MateBook D15 à 549,99 € (-250 €) avec écran FullView, Intel Core i5-1155G7, 8 Go de RAM, SSD de 512 Go, capteur d'empreinte digitale.

avec écran FullView, Intel Core i5-1155G7, 8 Go de RAM, SSD de 512 Go, capteur d'empreinte digitale. Huawei MateBook D16 à 749,99 € (-250 €) avec écran 16 pouces FullView, gamme de couleurs large, technologie anti-scintillement, Intel Core i5-12450H, 16 Go de RAM, SSD de 512 Go, caméra IA 1080P.



D'autres produits Huawei sont en promotion, comme :

Montres connectées

Huawei Watch GT 3 Pro Titanium à 299,99 € (-70 €) avec cadran saphir 46 mm, GPS, Bluetooth 5.2 , micro intégré, charge sans fil, jusqu'à 14 jours d'autonomie, compatibilité iOS et Android, suivi de la santé en continu, étanchéité jusqu'à 30 m, appels Bluetooth.

avec cadran saphir 46 mm, GPS, Bluetooth 5.2 , micro intégré, charge sans fil, jusqu'à 14 jours d'autonomie, compatibilité iOS et Android, suivi de la santé en continu, étanchéité jusqu'à 30 m, appels Bluetooth. Huawei Watch GT 3 Pro Céramique à 449,99 € (-150 €) avec cadran saphir 43 mm, GPS, Bluetooth 5.2, micro intégré, charge sans fil, jusqu'à 14 jours d'autonomie, compatibilité iOS et Android, plus de 100 modes d'entraînement, étanchéité jusqu'à 30 m, suivi de la santé en continu.

Tablettes

Huawei MatePad Pro à 699,99 € (-100 €) avec écran 12,6 pouces 2,5K OLED FullView, rafraîchissement dynamique de 120 Hz, 8 Go de RAM, 256 Go de ROM, Huawei M-Pencil 2ème génération, collaboration interappareil.

Smartphones

Huawei Nova 11i à 249 € (-30 €) + -10% supplémentaires avec le code A10NOVA avec écran 6,8 pouces FullView, charge rapide 40 W, 128 Go de ROM, 8 Go de RAM, double SIM, grande batterie 5 000 mAh, caméra haute résolution 48 MP.

avec écran 6,8 pouces FullView, charge rapide 40 W, 128 Go de ROM, 8 Go de RAM, double SIM, grande batterie 5 000 mAh, caméra haute résolution 48 MP. Huawei P60 Pro à 999 € (-200 €) avec écran LTPO 6,6 pouces à quadruple courbure, verre Kunlun hyper résistant, 8 Go de RAM, 256 Go de ROM, charge rapide 88 W, batterie 4 815 mAh, appareil photo XMAGE ultra lumineux, double SIM.

avec écran LTPO 6,6 pouces à quadruple courbure, verre Kunlun hyper résistant, 8 Go de RAM, 256 Go de ROM, charge rapide 88 W, batterie 4 815 mAh, appareil photo XMAGE ultra lumineux, double SIM. Huawei Mate X3 à 1 999 € (-200 €) avec écran 3D OLED 6,4 pouces haute résolution avec technologie Huawei X-True, rafraîchissement dynamique de 120 Hz, 12 Go de RAM , 512 Go de ROM, double SIM, verre Kunlun hyper résistant, appareil photo XMAGE 50 MP, batterie 4 800 mAh, charge rapide filaire 66 W.

Ecouteurs Bluetooth

Huawei FreeBuds Pro 2 à 169,99 € (-50 €) avec réduction de bruit intelligente 2.0, Bluetooth 5.2, audio haute résolution, clarté de la voix, double haut-parleur True Sound, triple égalisateur adaptatif.





Retrouvez l'ensemble des offres Huawei pour le Black Friday sur cette page dédiée.

