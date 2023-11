Commençons par le pack de 2 Echo Show 5 + 1 prise connectée WiFi Meross Smart Plug. Avec les 2 écrans Echo Show 5 de 3ème génération et la prise WiFi de Meross Smart Plug, vous pouvez gérer votre maison connectée facilement et rapidement.

En un clin d'œil, contrôlez vos appareils connectés compatibles comme les lumières ou le thermostat et ce, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Avec Amazon Music, Spotify, Prime Video ou d'autres services, écoutez vos musiques, podcasts et regardez toutes vos séries avec un son de qualité et des voix claires.

La caméra intégrée vous permet de vérifier ce qui se passe chez vous lorsque vous êtes absent, et il est également possible de surveiller certaines zones comme la porte d'entrée ou d'appeler chez vous avec le Drop In.

Vous pouvez aussi passer des appels vidéo avec la caméra 2 Mpx ou encore envoyer des messages sur les autres appareils compatibles de la maison.

Facilitez votre quotidien en programmant des alarmes, des minuteurs ou des lumières spécifiques selon l'heure de la journée, consultez votre calendrier ou la météo, créez des playlists et bien plus encore.

Amazon Photos vous permet également de mettre vos photos en fond d'écran ou de les faire défiler lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Les membres Amazon Prime bénéficient d'un stockage photo illimité dans le Cloud.

Le pack de 2 Echo Show 5 + 1 prise connectée WiFi Meross Smart Plug est en ce moment en promotion à 102,98 € au lieu de 134,97 €, soit une remise de 24% sur Amazon.

Passons maintenant à la TV QLED Samsung 65Q60C 2023. Elle possède un écran de 65 pouces 4K UHD, d'une dalle LED TFT 50Hz pour un visionnage confortable et est dotée du HDR 10+ pour une image plus lumineuse et un meilleur contraste. Grâce aux Quantum Dot, vous profitez d'images vives et éclatantes avec un milliard de nuances de couleurs.

Le système d’exploitation intuitif TV Tizen avec fonction Smart TV intégrée vous permet de naviguer sur Internet et vous offre un large choix de divertissements en streaming. Le téléviseur est également compatible avec Alexa et est équipé de 3 ports HDMI.

La TV QLED Samsung 65Q60C 2023 est en ce moment au prix réduit de 789 € au lieu de 1 290 €, soit une remise de 39% sur Rue du Commerce. La livraison s'effectue avec FedEx à partir de 34,99 €.

Enfin, terminons avec la trottinette électrique KuKirin G2 Max. Elle possède un moteur puissant de 1000 W à double dissipation thermique qui vous permet d'attaquer des montées de 30°. Sa batterie de 20 Ah vous fait bénéficier d'une autonomie de 80 km avec une charge complète ainsi que de 3 vitesses jusqu'à 55 km/h.

Pour une sécurité optimale, la trottinette est conçue avec des freins à double disque et est dotée de 6 lumières vives et de clignotants. Avec l'écran intelligent, activez des fonctions facilement et soyez informé de la vitesse ou du niveau de la batterie.

Avec de solides amortisseurs avant et arrière et des pneus tout-terrain de 10 pouces très résistants, la G2 Max vous garantit une excellente absorption des chocs et une conduite douce même en terrain accidenté.

La trottinette électrique KuKirin G2 Max est en ce moment en réduction à 699 € au lieu de 1 599 €, soit une remise de 56% sur la Fnac. La livraison est gratuite.





