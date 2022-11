Du 14 au 30 novembre, le Black Friday s'installe sur le site d'Asus. Vous pouvez profiter jusqu'à 30% de réduction sur une sélection de produits de la marque. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée au Vendredi Noir !

Parmi les bons plans, le PC portable Asus F515 profite de 250 € de réduction pour le Black Fiday.

Ce dernier est doté d'un écran de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels, une luminosité de 200 nits et un format 16:9. Il est propulsé par le processeur Intel Core i5 1135G7 cadencé à 2,4 GHz (4,2 GHz maximum) et 16 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Nous notons la présence de quatre ports USB, d'un port HDMI et d'une prise jack. L'ordinateur est également compatible WiFi 5 et Bluetooth 4.1. Pour finir, il est doté d'une batterie de 37Wh qui offre plusieurs heures d'utilisation, mais aussi d'un micro et d'un haut-parleur intégré avec une prise en charge par Cortona.

Sur le site constructeur, le PC portable Asus F515 est au prix de 550 € au lieu de 800 € avec la livraison gratuite.





Voici d'autres bons plans à ne pas rater sur le site d'Asus :

