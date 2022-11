Commençons notre premier top de la semaine avec la tablette HONOR Pad 8 qui est en promotion sur le site d'Amazon.

Cette dernière est dotée d'un écran de 12 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels. La tablette est propulsée par le processeur Octo-core Qualcomm Snapdragon 680 avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Android 12 y est installé.

Nous notons la présence à l'arrière, d'une caméra de 5 mégapixels. La tablette intègre une batterie de 7250 mAh fournie avec une charge filaire de 22,5 W. Vous pouvez donc en profiter pendant 15 heures sans avoir besoin de la recharger. Pour finir, elle est super fine (6,9 mm) pour un poids léger de 520 g.

La tablette tactile HONOR Pad 8 est au prix de 300 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite. La promotion est également valable sur le site Hihonor.



Passons au PC portable gaming Lenovo Ideapad 3 15ACH6 qui profite d'une réduction de 31 %.

Il est équipé d'un écran Full HD de 15,6" avec une définition maximale de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 120 HZ. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 cadencé à 3,3 GHz avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 est présente dans le PC.

Le PC portable Lenovo Ideapad 3 dispose de trois ports USB, d'un port HDMI et d'une prise jack, mais aussi d'un bon système de refroidissement haut de gamme qui permet de dissiper 35% de chaleur en plus.

Sur Amazon, le PC Lenovo Ideapad 3 15ACH6 est au prix de 689 € au lieu de 1199 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec les écouteurs Redmi Buds 3 Pro qui profitent de 50 % de réduction sur le site officiel mi.com

Ils sont pourvus de la technologie de réduction de bruit hybride en combinant des embouts, qui isolent en partie de l'environnement, à une puce dédiée à la réduction de bruit en direct. Ils peuvent se connecter à 2 sources différentes grâce aux Bluetooth 5.2.

Ils sont également dotés d'une batterie qui permet jusqu'à 28 heures d'autonomie grâce au boîtier, avec chaque écouteur qui offre 2 heures 30 d'écoute. Vous n'aurez besoin que de 10 minutes de charge pour pouvoir écouter 3 heures de musique.

Sur le site mi.com, les écouteurs Redmi Buds 3 Pro sont au prix préférentiel de 40 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



