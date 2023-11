Le Black Friday peut être le moment de s'équiper en vélo électrique sans se ruiner et de s'offrir le vélo de ses rêves sans y laisser des plumes. La plateforme BuyBestGear propose une large sélection de vélos électriques pour tous les goûts et toutes les envies qu'il s'agisse de vélotaf, de promenade ou de parcours sportif et le tout à prix réduit pour le Black Friday !

Avec leurs roues crantées larges, les vélos proposés permettent de quitter la piste cyclable ou la route pour s'aventurer sur des chemins voire grimper des chemins de montagne.

Engwe L20 SE, le Fat Bike en toute liberté

Prenons l'exemple du modèle Engwe L20 SE. Il offre un cadre ouvert pliable facilitant son transport et des pneus larges crantés de 20 pouces pour se promener un peu partout.

Il dispose d'un moteur électrique 250 W en roue arrière et d'une batterie de 560 Wh placée en arrière de la selle. L'assistance électrique se fait sur cinq niveaux (paramétrable entre 3 et 9 dans les réglages) et une poignée d'accélération permet de jauger la puissance électrique.

Le vélo possède des freins à disque mécaniques et propose une suspension sur la fourche avant, mais aussi sous la selle pour plus de confort par rapport au modèle standard Engwe L20. Il dispose de 7 vitesses avec un système de dérailleur Shimano.

Comme ce dernier, c'est le vélo parfait pour transporter des courses ou une petite charge utile grâce à son porte-bagages à l'arrière, mais aussi un porte-bagages à l'avant.

Très facile à prendre en main, il a aussi l'avantage de disposer d'un feu frein bien visible qui renforcera la sécurité. Le vélo électrique Engwe L20 SE est distribué en exclusivité par BuyBestGear et profite d'une réduction qui place son tarif à 881 € avec le code BBGGNT à entrer lors de la commande, voir même de seulement 849 € avec le code BBGL20SE1.





CMACEWHEEL Y20, encore plus de puissance

Dans le même genre, mais légèrement plus puissant, le vélo électrique CMACEWHEEL Y20 propose un programme similaire avec son cadre ouvert pliant et ses grosses roues crantées de 20 pouces pour affronter tous les terrains.

Ici, le moteur électrique, toujours placé sur la roue arrière, offre une puissance de 750 W avec un couple de 60 Nm tandis que la batterie offre une capacité plus large de 720 Wh assurant jusqu'à 90 kilomètres d'autonomie.

En mode normal, le vélo électrique atteint 25 km/h et propose aussi des freins à disque mécaniques et un système 7 vitesses Shimano. L'assistance électrique se pilote depuis le pédalier ou via la poignée d'accélération.

On retrouve ici aussi le très pratique feu frein et un non utile panier métallique à l'avant pour transporter des courses ou un panier, en plus du porte-bagages à l'arrière.

Le vélo électrique CMACEWHEEL Y20 est proposé sur BuyBestGear au prix spécial de 999 € grâce au code BBGY2015 à entrer lors de la commande.





Vakole CO26, pour les grands horizons

Et pour aller encore plus loin, le vélo électrique Vakole CO26 passe à un cadre fermé fixe avec de grandes roues crantées de 26 pouces. Armé d'un moteur 750 W et d'une grosse batterie de 720 Wh, c'est un vélo polyvalent très réactif et agréable à piloter que nous avons eu l'occasion de tester il y a peu.

Le vélo électrique Vakole CO26 profite d'une promotion plaçant son prix à 1249 € avec le code BBGVAKOLE sur BuyBestGear, voir seulement 1199 € avec le code BBGCO261.

Plus largement, BuyBestGear a mis en place une grosse opération Black Friday pour faire tomber les prix grâce à des baisses de prix spéciales auxquelles peuvent s'ajouter des coupons de réduction.

Des opérations de déstockage aux cadeaux gratuits (casque, sacoche...) en passant par les prix promotionnels, il y a du choix pour faire de bonnes affaires et récupérer quelques goodies au passage.

Il est aussi possible de gagner des coupons de réduction supplémentaires et des cadeaux avec la roue de la fortune. Cela peut être l'occasion de gagner des accessoires (pack d'une valeur de 199 €) ou même une station d'énergie portable Ipowerflow S500. Tous les détails sont à retrouver sur la page spéciale promotions de BuyBestGear.