Le mois dernier, la cour d'appel de Paris a ordonné aux principaux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès aux sites pornographiques Iciporno, MrSexe, Tukif et xHamster. Il leur est reproché la mise en œuvre d'un dispositif de contrôle de la majorité uniquement déclaratif.

Le blocage avait été demandé dès 2021 par les associations e-Enfance et La Voix de l'Enfant. Elles avaient été déboutées à deux reprises et l'affaire avait été portée jusqu'à la Cour de cassation, puis renvoyée en appel.

Si le blocage par les FAI est devenu effectif, il fait toutefois exception pour xHamster à la faveur d'une erreur dévoilée par l'Informé. Depuis le territoire français et pour les sous-domaines associés, il a été ordonné le blocage de l'accès au nom de domaine fr.xhamster.com et non xhamster.com.

Pas très sérieux… quand même

L'intégration du préfixe fr. dans la formulation de demande de blocage change tout et épargne le nom de domaine global de xHamster. xhamster.com n'est pas un sous-domaine de fr.xHamster.com, dont l'accès est bel et bien bloqué pour sa part.

La situation paraît assez ubuesque. L'association e-Enfance espère y remédier par le biais d'un référé pour une exécution rapide.

Hormis xHamster, d'autres sites pornographiques sont susceptibles d'être dans la même situation. À savoir pour une demande de blocage par les associations de fr.pornhub.com et fr.redtube.com. Pour Pornhub et Redtube, mais aussi Youporn, Xnxx et Xvideos, le blocage est dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'UE.