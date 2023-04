L'Université Carnegie Mellon dresse un bilan assez pessimiste de la lutte internationale contre le piratage.

Depuis des années, les autorités internationales jouent un véritable jeu du chat et de la souris avec les plateformes de téléchargement illégal. Les ayants droit multiplient les requêtes de déréférencement et les autorités imposent des blocages des sites incriminés directement auprès des fournisseurs d'accès à Internet. L'objectif est de rendre ces sites invisibles à une majorité d'utilisateurs, néanmoins ils restent accessibles en usant de différentes techniques, et notamment en passant par des serveurs VPN.

Le cinéma ne profite pas de la lutte contre le piratage

Carnegie Mellon a étudié les effets de ces blocages sur le trafic Internet et mis en évidence une baisse de trafic global à chaque fois qu'une plateforme illégale majeure se retrouve bloquée. Néanmoins, cette baisse n'est que très temporaire, le temps pour les usagers de se tourner vers d'autres plateformes pirates, ou de contourner les restrictions via des VPN...

On assiste même à une augmentation des recherches Google concernant l'utilisation de VPN, Proxies ou changement de DNS à chaque fermeture orchestrée... Dans tous les cas, l'étude démontre que le rebond de trafic qui suit la période creuse n'est jamais orienté vers les plateformes légales. En clair, sanctionner les sites pirates ne permet pas de réorienter les utilisateurs vers l'offre légale disponible.

Ces blocages ont un impact sur le piratage, qui connait temporairement un coup d'arrêt, mais globalement cela ne profite pas à l'industrie du cinéma pour autant.

La situation est d'autant plus complexe en France que la loi sur la chronologie des médias rend l'offre légale disponible peu attractive au niveau des nouveautés : il faut attendre des mois avant de voir arriver les nouveautés du cinéma sur les plateformes de SVOD alors que ces mêmes contenus sont souvent disponibles avec quelques jours de décalage par rapport aux salles obscures sur les grandes plateformes de téléchargement direct ou de Torrent et P2P.