Jusqu'ici proposé dans l'offre payante de Google One, le VPN de Google va finalement être proposé à l'ensemble des utilisateurs des services de la firme.

Le géant du net a annoncé ce mercredi que l'offre VPN Google One serait désormais proposé à l'ensemble des abonnés de Google One, et plus exclusivement aux abonnés des formules premium.

Le VPN dans toutes les offres Google One

Rappelons pour l'occasion que l'offre One permet de bénéficier d'un volume de stockage dans le Cloud tout en profitant de certaines fonctionnalités exclusives au sein des services de Google (notamment les fonctions de retouche ou de stockage de Google Photos).

Les offres se déclinent de 1,99€ par mois pour 100 Go de stockage à 30 To facturé 149,99€ par mois pour l'offre premium la plus évoluée. Les offres Premium débutent à 2 To et à 9,99€ par mois, et ce sont elles qui bénéficiaient jusqu'ici de la fonctionnalité de VPN de Google, les offres Basic et Standard n'étant pas concernées.

Désormais, même les offres les moins onéreuses peuvent accéder à au VPN de Google. Le VPN permet de sécuriser sa navigation à Internet et de surfer de manière anonyme sur la toile.