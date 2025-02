Lancée le 15 janvier 2025, la mission Blue Ghost 1 de Firefly Aerospace a quitté l'orbite terrestre le 8 février et a réussi la semaine dernière son insertion en orbite lunaire. Elle a été réalisée grâce au système de contrôle par réaction et au moteur principal qui ont été allumés pendant un peu plus de 4 minutes.

Placé en orbite elliptique autour de notre satellite naturel, l'atterrisseur lunaire Blue Ghost va effectuer plusieurs manœuvres supplémentaires pour circulariser son orbite et se rapprocher de la surface de la Lune.

Le point d'orgue est attendu le 2 mars avec une tentative d'atterrissage en douceur sur la Lune. À l'issue d'une phase d'atterrissage d'une durée d'une heure, le site visé est la mer lunaire Mare Crisium. Si tout se passe comme prévu, Blue Ghost mènera des opérations en surface le temps d'une journée lunaire (presque 15 jours sur Terre).

De magnifiques clichés de Blue Ghost avant l'alunissage

Pour le moment, Blue Ghost vient de réaliser une deuxième manœuvre en orbite lunaire. « Cette manœuvre a fait passer l'atterrisseur d'une orbite elliptique haute à une orbite elliptique beaucoup plus basse autour de la Lune », écrit Firefly Aerospace.

Juste après, Blue Ghost a capturé des images de la face cachée de la Lune, à environ 120 km au-dessus de sa surface. Il s'agit de l'hémisphère de la Lune qui est en permanence du côté opposé à la Terre. Les images sont présentées dans une courte vidéo :

Firefly Aerospace indique que des coupures de communication planifiées auront lieu pendant que Blue Ghost fera le tour de la face cachée de la Lune. Une fois la face visible de la Lune atteinte, les transmissions avec la Terre pourront reprendre normalement.

Des images pendant l'insertion en orbite lunaire

Lors de l'insertion en orbite lunaire, Blue Ghost avait capturé ses premiers gros plans de la Lune :

Nul doute que d'autres clichés saisissants seront mis en ligne tout au long de l'approche de la Lune.

N.B. : Source images : Firefly Aerospace.