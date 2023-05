Ayant un contrat avec SpaceX pour le développement d'un atterrisseur lunaire qui sera basé sur Starship de SpaceX et permettra le transport d'astronautes à la surface de la Lune, la Nasa était en quête d'un deuxième fournisseur pour ses missions Artemis.

D'un montant de 3,4 milliards de dollars, le nouveau contrat vient d'être attribué à Blue Origin et ses partenaires de la National Team qui comprennent Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic et Honeybee Robotics.

L'atterrisseur lunaire Blue Moon de Blue Origin devra répondre aux exigences de l'Agence spatiale américaine en matière de système d'atterrissage humain, y compris l'amarrage à la station spatiale Gateway prévue pour le transfert d'un équipage depuis l'orbite lunaire.

Pour Artemis V à l'horizon 2029

Alors que Starship HLS (Human Landing System) est attendu pour les missions Artemis III (le retour d'astronautes américains sur la Lune) et Artemis IV, Blue Moon vise la mission Artemis V au plus tôt en 2029. Auparavant, il y aura un vol d'essai sans équipage.

Pour la mission Artemis V, la fusée SLS (Space Launch System) de la Nasa lancera quatre astronautes à bord du vaisseau spatial Orion qui s'amarrera à Gateway. Deux astronautes seront ensuite transférés dans l'atterrisseur de Blue Origin (qui aura été lancé par sa future fusée New Glenn) et pour un séjour d'une semaine au pôle sud de la Lune, afin de mener des activités scientifiques et d'exploration.

" Un autre partenaire du système d'atterrissage humain au programme Artemis de la NASA permettra d'accroître la concurrence, de réduire les coûts pour les contribuables, de soutenir une cadence régulière d'atterrissages lunaires, d'investir davantage dans l'économie lunaire et d'aider la NASA à atteindre ses objectifs sur et autour de la Lune, en préparation des futures missions d'astronautes sur Mars ", déclare la Nasa.

Blue Origin revient dans la course

Rappelons que Blue Origin avait été débouté de son action en justice visant la Nasa et son choix de n'avoir retenu que SpaceX avec le premier contrat, suite à un problème de financement. L'obtention du deuxième contrat sonne ainsi comme une sorte de revanche pour la société fondée par Jeff Bezos, le fondateur et principal actionnaire d'Amazon.

Pour ce deuxième contrat, SpaceX ne pouvait pas être en lice, sachant que les deux atterrisseurs seront développés en parallèle. Dans le cadre d'une option du premier contrat, des modifications et améliorations à apporter au système basé sur Starship pourront cependant être financées.

Blue Origin souligne que Blue Moon utilisera de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide comme carburant, et prépare par ailleurs la possibilité d'exploiter la glace lunaire sur site pour en fabriquer.