La firme Blue Origin fondée par Jeff Bezos a de grandes ambitions spatiales. Déjà adepte du tourisme spatial suborbital avec les vols réguliers de New Shepard transportant des passagers avant de revenir se poser en douceur sur Terre, l'entreprise mise aussi sur son lanceur New Glenn capable de placer des charges utiles en orbite mais qui n'a encore jamais décollé.

L'entreprise espère toujours réaliser le tir inaugural avant la fin de l'année 2024 dans le cadre d'une mission NG-1 qui aura aussi pour mission de placer en orbite une autre innovation de Blue Origin : le véhicule spatial multifonctions Blue Ring Pathfinder doit tester un certain nombre de technologies et générer des données de vol pour un futur autobus spatial capable de placer des satellites, d'assurer la maintenance et de les recharger en carburant.

Blue Ring, l'autobus spatial des explorations lointaines

Blue Ring Pathfinder comprendra notamment un système de communication, des générateurs d'énergie et un ordinateur de vol qui resteront fixés au deuxième étage du lanceur mais seront mis à contribution durant six heures une fois en orbite pour tester leur fonctionnement et collecter un maximum de données.

La mission devra notamment valider les données de télémétrie entre le véhicule en orbite et le sol, vérifier la validation des instructions envoyées à distance et tester le suivi du véhicule spatial depuis les stations au sol.

Ces données serviront à finaliser la préparation du véhicule final Blue Ring qui doit ensuite jouer un important rôle de placement de satellites sur leurs orbites finales et de déplacement d'une orbite à une autre pour diverses missions.

Blue Ring pourra véhiculer jusqu'à 3 tonnes de charge utile sur des orbites géostationnaires, cislunaires et interplanétaires, préparant les étapes d'une exploration humaine de l'espace lointain.

Lanceur New Glenn, le poids lourd de l'espace

De son côté, le lanceur New Glenn, de 98 mètres de haut, est un lanceur lourd avec un premier étage réutilisable. L'objectif est de pouvoir réutiliser ce dernier jusqu'à 25 fois, une stratégie déjà exploitée avec succès par SpaceX avec les lanceurs Falcon 9, Falcon Heavy et bientôt Starship.

Il est propulsé par sept moteurs BE-4 conçus par Blue Origin et alimenté par un mélange d'oxygène liquide et de gaz naturel liquéfié générant 2450 kN de poussée. Le deuxième étage comprend trois moteurs BE-3U utilisant un mélange O2 / H2 liquide et générant 1430 kN de poussée.

La mission NG-1 reste programmée pour ce mois de décembre mais Blue Origin n'en précise pas encore la date exacte, dans l'attente de l'ensemble des autorisations réglementaires.

Le lanceur New Glenn devait initialement réaliser un premier vol à l'automne avec une charge utile de deux satellites d'observation ESCAPADE de la NASA à acheminer jusque sur Mars mais cette mission a été reportée au printemps 2025, quoique toujours confiée à un lanceur New Glenn.