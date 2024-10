Depuis sa base de lancement Launch Site One au Texas, Blue Origin a effectué mercredi un vol non habité avec son lanceur réutilisable New Shepard. Une 27e mission pour New Shepard (NS-27) qui a transporté douze charges utiles : cinq sur le booster et sept à l'intérieur de la capsule d'équipage.

Les charges utiles comprennent de nouveaux systèmes de navigation développés pour New Shepard, mais aussi le lanceur lourd New Glenn de Blue Origin, dont le premier vol pourrait avoir lieu le mois prochain.

Deux capteurs LiDAR différents seront ultérieurement utilisés pour le programme Lunar Permanence de Blue Origin et le développement d'atterrisseurs lunaires, tandis que des capteurs d'opérations de proximité à bande ultra-large entrent dans le cadre d'un financement par le programme Nasa TechFlights.

Un nouveau New Shepard assez mystérieux

NS-27 est en outre un vol suborbital qui a permis d'inaugurer le Booster 5 et une capsule baptisée RSS Kármán Line (après RSS First Step pour la première capsule). Blue Origin évoque des mises à niveau technologiques afin d'améliorer les performances et la réutilisation, ainsi que des aménagements pour des charges utiles sur le booster.

" New Shepard reste l'une des fusées les plus durables jamais lancées dans l'espace. Près de 99 % de la masse sèche de New Shepard est réutilisée, y compris le propulseur, la capsule, le moteur, le train d'atterrissage et les parachutes ", écrit Blue Origin.

Insistons cependant sur le fait qu'il s'agit de vols suborbitaux. Pour NS-27, le Booster 5 et RSS Kármán Line ont tous les deux franchi les 100 km d'altitude (la ligne de Kármán, avant de revenir sur Terre. Les performances de vol ont été jugées nominales.

Après deux reports pour NS-27

Blue Origin n'est pas très bavard sur les enseignements avec le vol NS-27. Initialement prévu le 7 octobre, il a connu plusieurs reports en raison de problèmes techniques de dernière minute qui n'ont pas été détaillés, puis d'un souci de GPS. Le lanceur New Shepard fait essentiellement parler de lui pour du tourisme spatial.