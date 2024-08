L'entreprise Blue Origin fondée par Jeff Bezos (fondateur et ex-patron d'Amazon) est occupée à préparer le premier tir de son lanceur lourd New Glenn avec une mission qui l'emmènera jusqu'à la planète Mars pour larguer deux satellites d'observation scientifique.

Avant cela, elle poursuit sa conquête du marché du tourisme spatial en annonçant la date de la prochaine mission NS-26 embarquant 6 passagers au-delà de 100 kilomètres d'altitude.

La nouvelle mission doit décoller le 29 août prochain (ou un peu plus tard en fonction de la météo) depuis le pas de tir de la firme au Texas et toujours avec un lanceur New Shepard.

Le problème de parachute réglé

Blue Origin avait réalisé avec succès la mission NS-25 en mai dernier mais elle a dû plancher sur un problème d'ouverture des parachutes au retour sur Terre. L'un des trois parachutes ne s'était pas ouvert correctement.

La redescente de la capsule dans l'atmosphère peut se faire avec deux parachutes seulement (elle pourrait se faire avec un seul) et cela n'avait donc pas mis en danger les touristes de l'espace terrestre proche mais la firme a passé les derniers mois à comprendre ce qui s'est passé et à y remédier.

Dans un communiqué, Blue Origin indique avoir identifié la cause du dysfonctionnement et avoir procédé à des corrections qui sont utilisées pour la mission NS-26.

6 nouveaux touristes de l'espace

Si elle ne s'étend pas sur ce qui a été modifié, un rapport de la NASA fin mai indiquait qu'un des câbles retenant le parachute ne s'était pas coupé automatiquement, empêchant le déploiement total du parachute. A noter que le système est similaire à celui présent à bord de la capsule Starliner de Boeing.

NS-26 sera le deuxième vol habité depuis l'incident rencontré durant la mission NS-23 qui avait conduit à l'éjection d'urgence de la capsule une minute après le lancement. Elle avait été suivie d'une mission NS-24 non habitée pour tester les modifications apportées, ce qui a permis de relancer les missions de tourisme spatial.

Les passagers de la mission NS-26 de Blue Origin

La mission NS-26 doit embarquer 6 passagers, dont Karsen Kitchen, 21 ans, fille de Jim Kitchen qui a déjà réalisé un vol à bord de New Shepard, qui sera l'une des plus jeunes femmes à franchir la ligne de Kàrmàn à 100 kilomètres d'altitude, considérée comme la fin de l'atmosphère terrestre et le début de l'espace.