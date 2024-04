Après un dernier vol suborbital habité en août 2022, le lanceur réutilisable New Shepard de Blue Origin va reprendre sa campagne de tourisme spatial. Le vol NS-25 (New Shepard 25) a été annoncé et transportera six personnes. Il s'agira du septième vol habité pour New Shepard.

Pour les vols habités avec New Shepard, Blue Origin a exclusivement utilisé un Booster 4. C'est avec un Booster 3, et donc pour un vol suborbital sans équipage, qu'un incident avait eu lieu en septembre 2022.

L'échec de la mission NS-23 a été imputé à une défaillance thermo-structurelle de la tuyère du moteur-fusée. Si le booster a été détruit, la capsule avait pu être récupérée. Elle avait été éjectée un peu plus d'une minute après le décollage, suite à l'entrée en action du système de sauvetage.

Après l'incident de la mission NS-23, Blue Origin a réussi un vol NS-24 non habité (avec un Booster 4) pour le transport de charges utiles scientifiques en décembre dernier. Il était ainsi attendu le retour des vols suborbitaux habités.

Un Français et le futur astronaute le plus âgé

NS-25 transportera cinq passagers ayant payé leur place, dont l'homme d'affaires français Sylvain Chiron qui est notamment connu pour être le fondateur de la Brasserie du Mont Blanc en Savoie. Un sixième passager bénéficie d'un siège parrainé par le programme Space for Humanity et Jaison and Jamie Robinson Foundation.

Ed Dwight devrait battre le record de la personne la plus âgée dans l'espace. Ce record est actuellement détenu par l'acteur, réalisateur et producteur canadien William Shatner avec 90 ans et 205 jours, lors du vol NS-18 en octobre 2021.

Premier Afro-Américain à avoir effectué la formation pour être astronaute et ayant été recommandé par l'US Air Force pour faire partie du corps des astronautes de la Nasa en 1963, Ed Dwight n'avait finalement pas été sélectionné. Né le 9 septembre 1933 à Kansas City, il est déjà plus âgé de quelques jours que William Shatner pendant le vol NS-18.

N.B. : Source images : Blue Origin.