Le chemin fut long et tortueux pour les sondes martiennes ESCAPADE de la NASA. Initialement prévues pour le vol inaugural de la colossale fusée New Glenn de Blue Origin en octobre 2024, ces deux engins avaient été retirés du programme.

La raison invoquée alors par l'agence spatiale ? La possibilité d'un retard de lancement qui aurait fait grimper la note. Et le retard est bel et bien arrivé : New Glenn a finalement fait ses grands débuts le 15 janvier 2025, réussissant à placer en orbite terrestre un prototype de la plateforme Blue Ring de Blue Origin. Seul hic : la tentative de récupération du premier étage en mer, un objectif clé, s'est soldée par un échec.

New Glenn : un deuxième vol sous haute pression ?

La mission ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) était depuis dans les limbes, sans date de lancement précise. Mais l'incertitude a été levée jeudi 17 juillet. Blue Origin a officiellement annoncé que les sondes martiennes décolleront à bord du deuxième vol de New Glenn, ciblé dès le 15 août prochain depuis la base de Cape Canaveral en Floride. C'est un peu plus tard que ce qu'avait espéré la firme de Jeff Bezos, qui visait initialement la fin du printemps pour ce vol, baptisé NG-2.

Ce lancement n'est pas qu'une simple question de calendrier, c'est un véritable test. Dave Limp, le PDG de Blue Origin, s'est montré particulièrement enthousiaste sur X (anciennement Twitter) : "Ce sera une mission excitante pour New Glenn et l'exploration martienne. ESCAPADE n'est pas seulement la première mission interplanétaire de New Glenn, c'est aussi la première mission scientifique orbitale multi-engins à étudier la magnétosphère martienne. Et, nous espérons faire atterrir et récupérer notre propulseur pour la première fois. Mars, nous voilà. Merci à la NASA de voler avec nous vers l'espace". En plus d'ESCAPADE, New Glenn emportera aussi une démonstration technologique pour la société de communication par satellite Viasat, ce qui complexifie encore l'enjeu.

ESCAPADE : pourquoi cette mission est-elle capitale pour Mars ?

Les deux sondes ESCAPADE ont été fabriquées par la société californienne Rocket Lab. Elles portent les doux noms de Blue et Gold, en référence aux couleurs de l'Université de Californie, Berkeley, dont le Space Sciences Laboratory gérera cette mission de 80 millions de dollars pour le compte de la NASA.

Leur objectif ? Analyser comment le champ magnétique de Mars guide les flux de particules autour de la planète, comment l'énergie et la quantité de mouvement sont transportées depuis le vent solaire à travers la magnétosphère, et quels processus contrôlent le flux d'énergie et de matière dans et hors de l'atmosphère martienne. En gros, comprendre pourquoi Mars a perdu son atmosphère, et comment elle réagit aux "tempêtes spatiales". Ces observations révéleront la réponse en temps réel de la planète aux événements météorologiques spatiaux et comment la magnétosphère martienne change au fil du temps.

Cette mission représente une avancée notable dans l'exploration martienne, marquant la première mission scientifique orbitale multi-engins dédiée à l'examen de la magnétosphère martienne. Les données collectées pendant les 11 mois de durée de vie opérationnelle des deux sondes devraient améliorer considérablement notre compréhension des processus de perte atmosphérique qui affectent l'habitabilité des planètes. C'est donc bien plus qu'une simple orbite, c'est une plongée dans les secrets de la Planète Rouge pour comprendre son passé et, qui sait, l'avenir d'autres mondes.

Blue Origin : au-delà de Mars, quels sont les objectifs ?

Pour Blue Origin, ce deuxième lancement de New Glenn est bien plus qu'un simple vol vers Mars. La société de Jeff Bezos vise la certification pour de futures missions de sécurité nationale, un marché très lucratif. La Space Force exige en effet deux lancements réussis avant d'autoriser ses charges utiles sur la fusée.

Blue Origin est déjà en lice pour des contrats dans le cadre du programme National Space Security Launch Phase 3, aux côtés de SpaceX et United Launch Alliance. En outre, l'entreprise a des contrats commerciaux importants, dont au moins 12 lancements pour la constellation internet Project Kuiper d'Amazon, directement concurrente de Starlink.

New Glenn est aussi la fusée choisie par la NASA pour transporter les atterrisseurs lunaires Blue Moon de Blue Origin, dont l'un est sous contrat pour être le système d'atterrissage humain de la mission Artemis V, pas avant 2029. Autant dire que les enjeux sont colossaux. Ce n'est plus seulement Mars qui est en ligne de mire, mais la Lune, l'orbite terrestre basse et la compétition acharnée pour la domination de l'espace commercial. La route est longue, mais Blue Origin a clairement mis les bouchées doubles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la mission NASA ESCAPADE sera-t-elle lancée ?

La mission ESCAPADE de la NASA est ciblée pour un lancement dès le 15 août 2025, à bord du deuxième vol de la fusée New Glenn de Blue Origin.

Pourquoi ESCAPADE a-t-elle été retirée du premier vol de New Glenn ?

La NASA avait retiré les sondes du vol inaugural d'octobre 2024 en raison de l'incertitude autour de la date de lancement de New Glenn, souhaitant éviter les coûts supplémentaires liés à d'éventuels reports.

Quel est l'objectif principal de la mission ESCAPADE vers Mars ?

Les sondes jumelles ESCAPADE étudieront l'atmosphère et la magnétosphère de Mars pour comprendre comment l'énergie solaire affecte la planète, et comment Mars a pu perdre son atmosphère au fil du temps.