Blue Origin a transporté le premier étage de sa fusée lourde New Glenn sur son pas de tir en Floride en préparation de la mission NG-2. Cette manœuvre est une étape clé avant le lancement de la mission EscaPADE de la NASA, qui enverra deux sondes vers Mars. L'enjeu est double : réussir la mission interplanétaire et, surtout, récupérer le booster pour la première fois avec succès.

Lots going on today, but thought you might want another shot of the booster on the move. pic.twitter.com/abdNooS8u2 — Dave Limp (@davill) October 8, 2025

Le 8 octobre 2025, Blue Origin a procédé au transfert du premier étage de sa fusée New Glenn vers le pas de tir LC-36. Nommé 'Never Tell Me the Odds', en clin d'œil à la saga Star Wars, ce booster est au cœur de la prochaine mission de l'entreprise de Jeff Bezos.

Simultanément, la société menait une autre opération, un vol de tourisme suborbital New Shepard depuis le Texas avec la mission NS-36, illustrant la montée en cadence de ses activités.

Une mission pour Mars, un test pour Blue Origin

Le deuxième vol de New Glenn constituera une véritable démonstration de ses capacités. Il emportera les deux sondes EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) de la NASA vers Mars.

Ces satellites jumeaux, baptisés 'Blue' et 'Gold', ont été conçus par Rocket Lab pour étudier l'atmosphère martienne et son interaction avec le vent solaire. Initialement prévue pour le vol inaugural de la fusée en octobre 2024, la mission avait été reportée, le lanceur n'étant pas prêt à temps.

La récupération du booster : l'enjeu capital

Au-delà de la mise en orbite des sondes, l'objectif majeur pour Blue Origin est la récupération réussie de son premier étage. Lors du premier vol en janvier, la tentative de faire atterrir le booster 'So You’re Telling Me There’s A Chance' sur la barge 'Jacklyn' s'était soldée par un échec.

Une enquête a révélé une incapacité des moteurs à se rallumer pour le freinage de rentrée atmosphérique. La FAA a depuis validé les sept actions correctives mises en place par l'entreprise, rendant cette seconde tentative particulièrement observée.

Un succès pour débloquer le programme lunaire ?

La confiance semble pourtant de mise dans les rangs de Blue Origin. Pat Remias, vice-président du développement des systèmes spatiaux, a confirmé l'intention de réutiliser ce booster s'il est récupéré avec succès.

Il serait alors assigné au troisième vol de New Glenn, qui transportera le premier atterrisseur lunaire de l'entreprise, le Blue Moon Mark 1. C'est une stratégie agressive qui vise à accélérer le rythme, là où SpaceX avait attendu plus d'un an entre sa première récupération et son premier vol réutilisé.

Une mécanique bien huilée en quête de validation

La fusée New Glenn, haute de près de 98 mètres, est propulsée par sept moteurs BE-4 au premier étage, fonctionnant au méthane et à l'oxygène liquides. L'étage supérieur est quant à lui équipé de deux moteurs BE-3U.

Blue Origin a visiblement accéléré la production et les tests de ces composants, avec des essais d'allumage au sol réussis pour les deuxièmes étages des missions NG-2 et NG-3. Cette préparation méticuleuse est la clé pour asseoir la fiabilité du lanceur et s'imposer sur le marché concurrentiel des lancements lourds face à des acteurs déjà bien établis.