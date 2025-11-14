Après des reports en raison de la météo terrestre et de la météo spatiale, la fusée New Glenn de Blue Origin a finalement décollé jeudi depuis Cap Canaveral en Floride. Le lanceur lourd de 98 m de haut a été propulsé par sept moteurs BE-4.

Moins de 10 minutes après le décollage, le booster surnommé " Never Tell Me The Odds " a réalisé un atterrissage historique et parfait. Un accomplissement largement salué, y compris par un concurrent direct comme SpaceX via un message d'Elon Musk.

Une récupération du booster qui est un tournant majeur

Cet atterrissage réussi sur la barge Jacklyn stationnée dans l'océan Atlantique est bien plus qu'une simple prouesse technique. Il valide la stratégie de réutilisabilité de Blue Origin, essentielle pour réduire les coûts de lancement.

Là où le vol inaugural de janvier dernier s'était soldé par une explosion du booster, la seconde tentative démontre la capacité de l'entreprise à maîtriser une technologie complexe. C'est une étape cruciale pour Blue Origin, qui entre ainsi dans le club très fermé des opérateurs capables de récupérer un lanceur orbital.

Patron de Blue Origin, Dave Limp exprime sa fierté : " Jamais dans l'histoire un booster de cette taille n'a réussi l'atterrissage à la deuxième tentative ". Cette réussite est la clé pour concurrencer SpaceX.

Les sondes EscaPADE envoyées vers Mars

Au-delà de l'exploit de la récupération, la charge utile de ce vol était la mission EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) de la Nasa. Conçue comme une mission à bas coût, elle est composée de deux petites sondes identiques construites par Rocket Lab pour l'université de Berkeley.

Ces deux sondes jumelles, baptisées Blue et Gold, ont pour objectif d'étudier l'interaction entre le vent solaire et l'environnement magnétique de Mars afin de comprendre comment la planète rouge a perdu son atmosphère.

Le voyage vers Mars est atypique. Les deux sondes vont d'abord passer 11 mois dans une orbite d'attente autour de la Terre, avant de profiter d'une assistance gravitationnelle en novembre 2026 pour prendre la direction de Mars, où elles devraient arriver en septembre 2027.

Les prochaines étapes pour Blue Origin et sa fusée New Glenn

Le succès du vol NG-2 positionne désormais la fusée New Glenn comme un pilier fondamental pour les ambitions de l'entreprise. Des ambitions pour établir une présence humaine durable sur la Lune, mais aussi pour déployer des constellations de satellites d'Amazon et autres, ou encore répondre aux besoins de sécurité nationale américaine.

" Notre priorité demeure d'augmenter notre cadence et de travailler sur notre manifeste de lancements ", déclare Jordan Charles, vice-président New Glenn chez Blue Origin.

Avec plusieurs exemplaires déjà en production, Blue Origin doit maintenant prouver sa capacité à enchaîner les vols et à remettre en état son booster récupéré pour une prochaine mission.