Depuis Launch Site One au Texas, Blue Origin a procédé mardi au décollage de sa fusée suborbitale New Shepard. Un vol NS-29 sans équipage à bord de la capsule qui devait initialement avoir lieu la semaine dernière. Il avait été reporté en raison d'épais nuages et d'un problème lié à l'avionique du booster.

D'une durée d'un peu plus de 10 minutes, ce 29e vol de New Shepard - et 14e mission transportant des charges utiles - est un succès. Il a dépassé les 100 km d'altitude et le booster est revenu se poser à 3 km du site de décollage.

Le retour sur Terre de la capsule a connu un petit couac avec l'un des trois parachutes qui ne s'est pas complètement déployé comme prévu. Cela n'a toutefois pas empêché un atterrissage en douceur.

Simuler la gravité lunaire

La mission NS-29 a transporté une trentaine de charges utiles, dont une seule sur le booster. Plus de la moitié de ces charges utiles étaient pour le compte de la NASA.

L'objectif principal était de simuler la gravité lunaire (0,16 g) pendant environ deux minutes et pour tester diverses technologies lunaires. À cet effet, la capsule a utilisé son système de contrôle par réaction pour tourner jusqu'à 11 tours par minute.

Pour cet environnement de gravité lunaire, Blue Origin souligne une capacité précieuse de New Shepard « à l'heure où les chercheurs visent un retour sur la Lune » et met en avant un moindre coût par rapport à d'autres méthodes.

Pour des habitats lunaires

« Une période prolongée de simulation de gravité lunaire est un régime de test important pour la Nasa », déclare Greg Peters. Le responsable du programme Flight Opportunities de la Nasa ajoute : « Il est essentiel de réduire les risques pour les innovations qui pourraient un jour être mises en œuvre sur la surface de la Lune. »

Un exemple cité est une charge utile LUCI (Lunar-g Combustion Investigation) pour comprendre l'inflammabilité des matériaux sur la Lune par rapport à la Terre. « Il s'agit d'un élément important de la sécurité des astronautes dans les habitats lunaires et cela pourrait contribuer à la conception d'éventuels dispositifs de combustion sur site. »

D'autres charges utiles avec le vol NS-29 ont concerné l'atténuation de l'impact des poussières ou encore des instruments de détection de l'eau souterraine.