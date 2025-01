Le prochain vol de la fusée suborbitale réutilisable et capsule New Shepard de Blue Origin ne sera pas pour du tourisme spatial. NS-29 sera un vol inhabité qui transportera des charges utiles, principalement pour le compte de l'Agence spatiale américaine.

Pour la première fois, New Shepard permettra de simuler la gravité lunaire. À cet effet et après séparation du booster, la capsule utilisera son système de contrôle par réaction afin de tourner jusqu'à environ 11 tours par minute. Le but sera de reproduire la gravité de la Lune pendant près de deux minutes.

Lors de vols paraboliques, il est déjà possible de ressentir une pesanteur de 0,16 g dans le cadre de la préparation de futures missions d'exploration de la Lune, mais seulement durant une vingtaine de secondes.

Avec toujours le programme Artemis en tête

Blue Origin explique que le vol NS-29 permettra de tester à bord plusieurs grands domaines technologiques lunaires : utilisation de ressources in situ, atténuation des poussières, systèmes d'habitation avancés, capteurs et instruments, technologies de petits engins spatiaux, ainsi que l'entrée, la descente et l'atterrissage.

« Cela permet à la Nasa et à d'autres fournisseurs de technologies lunaires de tester des innovations essentielles à la réalisation des objectifs du programme Artemis et à l'exploration de la surface de la Lune. »

En tout, la mission NS-29 transportera une trentaine de charges utiles, dont une sur le booster. Plus de la moitié d'entre elles sont soutenues par le programme Flight Opportunities de la Nasa.

Un décollage prévu cette semaine

La simulation de la gravité lunaire façon New Shepard pourrait réduire les coûts de recherche et développement pour les technologies lunaires. Depuis la base de lancement Launch Site One de Blue Origin au Texas, le décollage du vol NS-29 est actuellement prévu le 28 janvier à 10h (17h heure de Paris).

N.B. : Source images : Blue Origin - YouTube.